Foire-expo de Rodez : la voiture électrique séduit-elle l’Aveyron ?

Alors que le classement des véhicules neufs les plus vendus dans le monde vient de sacrer pour la première fois un modèle électrique (Tesla Y), zoom sur l’essor de cette consommation dans notre département. Et avant la foire-expo de Rodez durant laquelle les nombreux concessionnaires présents présenteront leurs nouveautés.

"Il y a dix ans, nous vendions 2 % de véhicules 100 % électriques chez Kia Aveyron. Aujourd’hui, cela représente environ 16 % de nos ventes. On a de plus en plus de demandes de modèles électriques sur le marché aveyronnais", explique Romain Fournier, responsable commercial de Kia Aveyron espace auto. Un développement qui est, selon lui, en partie lié aux restrictions mises en place dans les zones à faibles émissions mobilité. "Les Aveyronnais sont concernés par ces nouvelles normes. Nombre d’entre eux ont de la famille à Toulouse, à Montpellier, ou y partent tout simplement en vacances. Beaucoup d’Aveyronnais anticipent et choisissent d’investir dans un véhicule durable".

Un attrait ou une réticence chez les automobilistes ?

Un avis qui n’est pas partagé par tous les concessionnaires du département. "Il y a eu un engouement pour l’électrique à la période où la carburant était à 2 € le litre, mais c’est vite retombé. Aujourd’hui, excepté dans les grandes agglomérations comme Toulouse, nous avons peu de demandes dans les villes moyennes comme Rodez, Albi ou Montauban, déclare Marc-Antoine Besombes, directeur de l’agence ruthénoise Debard Automobiles, négociant et mandataire automobile spécialisé dans la vente de véhicules neufs et d’occasion. En Aveyron, les automobilistes font beaucoup de kilomètres au quotidien et l’électrique n’est pas adapté car il y a les contraintes d’autonomie et de temps de charge. L’utilisation du chauffage l’hiver et de la climatisation l’été consomme de la batterie, tout comme le fait de rouler sur l’autoroute. S’il vous faut partir en urgences à Purpan ou Rangueil, vous n’y arrivez pas ! Et puis le coût de la recharge est intéressant à domicile, mais sur les bornes publiques, c’est relativement cher. Le thermique conserve donc la faveur des automobilistes aveyronnais en termes de mobilité."

Pour Gilles Madaule, directeur de la concession Renault de Rodez, la contrainte de l’autonomie souvent mise en avant est subjective : "C’est un ressenti car les voitures électriques actuelles offrent tout de même entre 350 et 500 kilomètres d’autonomie ; on parcourt rarement de telles distances en une journée. La véritable contrainte, c’est le temps de recharge. Quand il faut 5 à 10 minutes pour faire le plein à la station-service, il faut compter 1 heure à 1 h 30 pour recharger sa voiture électrique avec un chargeur rapide. D’ici trois à cinq ans, nous devrions disposer de meilleurs outils de charge qui lèveront cette contrainte."

Révolution automobile en trois ans

Les nouvelles technologies évoluent très vite et il est difficile de savoir de quoi demain sera fait.

En 2019, plus de 60 % des véhicules qui circulaient dans le département de l’Aveyron étaient des diesels. En l’espace de quelques mois, les automobilistes se sont retrouvés dans une situation difficile entre la crise sanitaire, l’inflation galopante et la diabolisation du diesel. La décision de supprimer les véhicules thermiques à horizon 2035 a tout bousculé.

En attendant, les foyers multimotorisés lui demandent toujours une offre en électrique en deuxième voiture. "Cela convient bien pour les petits trajets quotidiens. Lorsqu’ils choisissent cette option, dans 80 à 90 % des cas, ils louent le véhicule afin de bénéficier de la garantie constante sur la batterie", explique Gilles Madaule, de Renault.

La hausse des prix de l’énergie figure parmi les difficultés rencontrées récemment par les foyers. Mais quel impact cela représente sur la vente de véhicules électriques ?

Le nécessaire conseil des concessionnaires

Romain Fournier certifie que rouler en électrique reste avantageux malgré l’explosion des prix. "Les clients se sont posés des questions, mais le coût de l’énergie est bas par rapport à celui du carburant. Pour vous donner un ordre d’idée, il faut environ 3 € pour faire 100 km en véhicule électrique, alors que cela coûte une dizaine d’euros en véhicule thermique. Donc cela coûte trois fois moins cher de rouler en électrique, malgré la hausse des coûts de l’énergie. Certes, le coût d’acquisition de ce type de véhicules est plus élevé. Mais des primes et des bonus existent. Il y a un réel intérêt à rouler en électrique". Dans cette logique, Kia Aveyron souhaite augmenter sa part de modèles électriques sur le marché. De nouveaux véhicules sont d’ailleurs prévus à la commercialisation pour les années à venir.

S’il y a deux sons de cloches concernant l’attrait des véhicules électriques en Aveyron. Tous sont d’accord sur la difficulté de fournir aux clients des véhicules neufs. Et au directeur de Renault de conclure : "Les problèmes d’approvisionnement et / ou de délais de livraison en composants électroniques venant d’Asie ont mis à mal le secteur automobile. Cela a généré une baisse des ventes de véhicules neufs. Les constructeurs ont mis la pression aux sous-traitants et aujourd’hui, la tendance s’est inversée conduisant à une période spéculative de gestion des stocks, car il se vend plus que ce qui est produit."

S’il fut un temps où la demande faisait la tendance, aujourd’hui, il semble avant tout y avoir ce que le client souhaite acheter et ce qu’il peut trouver… Et à ce sujet, les concessionnaires ruthénois promettent de conseiller et surtout de partager toutes les nouveautés et les produits qui conviennent à chacun lors de la foire de Rodez.