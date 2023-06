Football : pour Rodez II et Onet, les scénarios possibles de la dernière journée de N3

Samedi 3 juin à 18 heures, les réservistes ruthénois et les Castoéntois disputent l'ultime match de leur saison de N3. À l’issue de cette journée, une des deux formations aveyronnaises sera reléguée en R1... et peut-être même les deux dans le pire des scénarios. Rendez-vous à La Roque pour Onet - Bagnols-Pont-Saint-Esprit et à Castanet pour Rodez II.

Avant cette ultime journée, Rodez II (9e) est premier non relégable avec un point d’avance sur Balma (10e) et Onet (11e). Balma figure devant Onet grâce à la différence particulière. Aigues-Mortes (12e) peut encore espérer mathématiquement mais il faudrait un miracle. Un Aveyronnais est certain de tomber en R1 et dans le pire scénario, les deux pourraient être dans l’ascenseur pour le R1 samedi 3 juin soir.

Le classement de la poule occitane de N3 avant l'ultime journée de N3. Repro CP

Pour que Rodez II se maintienne

Victoire à Castanet.

OU

Nul à Castanet et Balma (à Béziers) et Onet (face à Bagnols) ne gagnent pas.

OU

Défaite à Castanet et défaite de Balma, et Onet et Aigues-Mortes ne gagnent pas.

Pour que Onet se maintienne

Victoire face à Bagnols et ni Rodez II, ni Balma ne gagnent à l’extérieur.

SI Rodez II ou Balma l’emporte, Onet descend en R1.

Rodez II et Onet descendent si…

- Balma gagne à Béziers et Rodez II ne gagne pas.

- Aigues-Mortes gagne et Balma, Rodez II et Onet s’inclinent.