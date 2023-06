Football : Rodez dans l'incertitude de son maintien en attendant la décision de la LFP

Si Le Havre est en train de fêter son titre de champion de Ligue 2 et l'accession en Ligue 1, et que Niort, Nîmes et Dijon sont d'ores et déjà relégués en National, l'incertitude demeure pour le Raf. De même que pour Annecy. Et il faudra attendre lundi pour y voir plus clair.

Une soirée pleine de promesses au scénario rocambolesque. Avec le match arrêté à la 23e minute entre Bordeaux et Rodez suite à l'irruption d'un spectateur sur la pelouse, qui a bousculé et blessé le Ruthénois Lucas Buadès, la Ligue 2 n'a pas totalement livré son verdict. Envahissement de terrain au Havre... 10 secondes avant le sacre Tout en haut du classement, Le Havre a bel et bien acté sa première place en battant 1-0 Dijon. Et avant de fêter leur sacre de champion de Ligue 2 et leur accession en Ligue 1, les Havrais ont vu les spectateurs du stade Océane envahir le terrain... dix secondes avant le coup de sifflet final. Juste derrière Le Havre, Metz a lui aussi, presque, assuré sa deuxième place en l'emportant 3-2 contre Bastia. Presque, parce que la situation de Bordeaux, qui se battait aussi pour la deuxième place synonyme d'accession, est en suspens. Il faudra attendre que la commission de discipline de la LFP, qui "se réunira dès lundi pour étudier les suites à donner", rende son verdict. En attendant, le classement est suspendu... tout comme le sort de Rodez, qui jouait son maintien sur cette ultime journée. Maintien ou relégation, rien n'est acté En renversant Amiens sur le fil (1-2), Laval s'est offert le maintien. Et si Niort, Nîmes et Dijon sont d'ores et déjà relégués en National, rien n'est acté pour Rodez et Annecy. Une des deux formations héritera de la 17e place synonyme de descente. Virtuellement, les sang et or occupent cette place de premier relégable, sans qu'on sache si la commission de discipline leur donnera la victoire, ou encore si le match sera à rejouer. Avec 43 points et deux unités de retard sur Annecy, qui s'est incliné 1-0 contre le Paris FC, il faudrait trois points aux Ruthénois pour qu'ils se maintiennent en Ligue 2. Les résultats complets de la 38e journée de Ligue 2 Amiens – Laval..................1 – 2

Bordeaux – Rodez.............arrêté

Grenoble – Guingamp.......0 – 2

Le Havre – Dijon................1 – 0

Metz – Bastia....................3 – 2

Nîmes – Sochaux..............2 – 1

Niort – Quevilly..................3 – 3

Paris FC – Annecy.............1 – 0

Pau – Caen........................1 – 0

Saint-Etienne – Valenciennes..2 – 0