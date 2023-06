Jugé en novembre pour favoritisme, le ministre Olivier Dussopt l'affirme : "je ne suis ni essoré, ni fragile"

Olivier Dussopt, le ministre du Travail, sera jugé en novembre pour une affaire de favoritisme, dans un marché public conclu il y a 14 ans. Ce samedi 3 juin 2023, il s'est dit "ni essoré, ni fragile".

Le ministre du Travail, Olivier Dussopt, sera en jugé en novembre 2023 pour "favoritisme", dans le cadre d'un marché public conclu en 2009, lorsqu'il était maire d'Annonay (Ardèche).

"Ni essoré, ni fragile"

Invité à s'exprimer sur le sujet chez nos confrères de France Inter, ce samedi 3 juin, l'intéressé rappelle qu'il y a "un certain nombre de vérifications, une enquête menée par le Parquet national financier, après un article paru en 2020". Et publié, en l'occurrence, par Médiapart. "Le parquet a considéré qu'il y avait cinq points qui devaient être vérifiés. Sur les cinq points, quatre sont classés, et rien ne me concerne en termes de corruption, de prise d'intérêt", déclare Olivier Dussopt.

"Il reste un dernier point, qui concerne un marché passé en 2009, il y a 14 ans, à propos duquel le parquet financier considère qu'il pourrait y avoir une forme de favoritisme. Ce que je conteste", embraye l'ancien élu d'Annonay. Ce dernier ajoute : "j'ai convaincu le parquet de ma bonne foi et de mon innocence sur les quatre premiers points, je compte bien convaincre le tribunal de ma bonne foi et de mon innocence sur le cinquième". "Je ne suis ni essoré, ni fragile", a-t-il enfin répondu.

"Je ne suis ni essoré, ni fragile", répond le ministre du Travail Olivier Dussopt. Il réagit après l’annonce de son procès en novembre prochain. Il sera jugé pour favoritisme dans une affaire portant sur un marché public conclu en tant que maire à la fin des années 2000. pic.twitter.com/BxnQvJcQ2j — France Inter (@franceinter) June 3, 2023

Que s'est-il passé ?

Comme l'avaient révélé nos confrères de Médiapart, à l'occasion d'une perquisition menée en août 2020 chez celui qui était alors ministre chargé des comptes publics, les enquêteurs mettent la main sur "des échanges entre Olivier Dussopt et la Saur semblant laisser peu de doute sur l'existence d'un arrangement autour d'un marché public daté de 2009". L'actuel ministre du Travail n'aurait pas respecté les règles des marchés publics : ainsi, le groupe privé, fournisseur d'eau potable, a été favorisé au détriment d'autres candidats, selon le Parquet national financier.

Que risque Olivier Dussopt ?

Selon le Code pénal, Olivier Dussopt encourt deux ans de prison et 200 000 euros d'amende. Le procès se tiendra du 27 au 30 novembre prochains.