Villefranche-de-Rouergue. Le club de la ville en pleine expansion

Fort de bons résultats et d’une bonne dynamique, le club de la ville se développe et ses licenciés augmentent. Une bonne base pour de futurs projets ambitieux.

Cinquante-deux licenciés supplémentaires en l’espace de deux ans (22 à 74 au total). Le Tennis de Table Agglomération de Villefranche peut se féliciter d’avoir impulsé une bonne dynamique depuis la fin du covid.

"On a donné un coup de boost, surtout lors de cette saison", se réjouit Jean-Christophe Batut, l’un des deux vice-présidents. "On a une nouvelle équipe dirigeante, depuis un an et demi, qui chapeaute l’association avec une bonne osmose".

Un club qui entend miser sur la jeunesse

Et les résultats sont au rendez-vous. Avec trois entraîneurs, le club est passé de deux équipes à cinq, et va en compter sept à la rentrée (les matchs se jouent en équipe de 4, matchs seuls et en doublette). L’équipe 1 est montée dans la division Régionale 2, et l’équipe 2 en régionale 4. Une première historique pour la structure.

Pour attirer encore plus de monde, les dirigeants misent sur la jeunesse. "On compte 40 gamins dans l’école", ajoute Jean-Christophe Batut.

"C’est la plus grosse structure de jeunes du département. On n’oublie pas que c’est un loisir, mais on reste ambitieux en misant à fond sur la compétition. On fait aussi attention à ce que tout le monde s’amuse et puisse jouer comme ils le veulent. On a multiplié les créneaux. Tous les jours, chacun de nos licenciés peut avoir accès aux infrastructures, prêtées par la mairie. On avance tous ensemble et on ne met personne sur le bord de la route".

L’objectif 140 licenciés clairement affiché

Après un premier bilan positif, le club mise encore plus haut pour la saison 2023-2024. "On veut faire avancer toutes les catégories et toutes les équipes, souligne le vice-président. On a plein de projets en tête. À terme, le Graal serait d’atteindre les 140 licenciés".

"Gérer la pression"

Pour motiver de nouvelles recrues, Jean-Christophe Batut met en avant les vertus de ce sport : "C’est vraiment une superbe discipline pour les enfants. Le tennis de table apprend la rigueur pour bien maîtriser sa gestuelle. C’est un plus aussi pour gérer la pression et canaliser ses nerfs, car ça se joue sur deux sets de 11 points, souvent très serrés. En plus, c’est un sport qui n’est pas cher. Pour commencer, il suffit d’une raquette. Tout le monde peut venir se tester sur plusieurs entraînements, la porte est ouverte".

À 14 ans, Axel Batut

intègre le sport étude d’Auch

Axel Batut s’est lancé dans le tennis de table il y a à peine un an et demi, à l’âge de 12 ans. "J’ai tout de suite été pris de passion pour ce sport", témoigne Axel Batut.

Après une progression éclaire, le Villefranchois a remporté le championnat départemental en minime et cadet. Il s’est aussi fait remarquer sur un tournoi en prénational et sera le deuxième Villefranchois, après Axel Couderc, à intégrer le Pôle espoir régional d’Auch.

"Je suis très content. C’est le seul moyen pour pouvoir plus tard devenir professionnel", relate le cadet 1. Avec trois entraîneurs professionnels, des séances de kiné et un préparateur mental, le collégien compte bien passer de nouvelles étapes pour améliorer son jeu et remporter d’autres tournois. Pour ces études, il intégrera le collège Mathalin d’Auch et sera hébergé en famille d’accueil. Le week-end, il compte bien rester sur Villefranche pour défendre les couleurs de son club.