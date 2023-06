Occitanie : un maire du Tarn-et-Garonne menacé de mort après une vidéo d'un Youtubeur d'extrême droite

Placé sous protection policière, Christian Eurgal, maire de Montjoi, a reçu une foule de soutiens.



"Ils appellent à m'attraper, à me passer à tabac et au viol", ainsi s'exprimait chez nos confrères de La Dépêche du Midi Christian Eurgal, le maire de Montjoi, petite commune tarn-et-garonnaise de 150 habitants, un élu devenu la cible de militants d'extrême-droite après la diffusion sur Youtube, avec l'aide de la chaîne VA+, appartenant à l'hebdo ultra-conservateur Valeurs actuelles, d'une vidéo signée de l'influenceur toulousain d'extrême droite Papacito. Ce dernier a fustigé dans son "oeuvre" intitulée " "Infestation de fouines" le maire de Montjoi, avec des termes injurieux et des appels à peine voilés à la violence, le tout sous couvert d'humour et visionné 481 000 fois. Depuis, Christian Eurgal a dit sur RTL avoir reçu "des centaines et des centaines de messages odieux, des menaces de morts, de pendaison". Il a été placé sous protection. Depuis la diffusion de cette vidéo, des dégradations et autres tags hostiles au maire ont été relevés dans le village.

Papacito accuse le maire de Montjoi d'avoir été corrompu par un ressortissant britannique quant à l'usage d'un chemin communal dont s'estime lésé depuis 3 ans un éleveur porcin, Pierre Guillaume Mercadal, ancien candidat aux élections municipales et condamné en septembre 2022 pour avoir séquestré... l'actuel maire de Montjoi.

Une "guerre des boutons" ou plutôt une guerre du cochon qui dégénère aujourd'hui en querelle politique aux relents d'extrême-droite, avec le soutien de nombreux élus régionaux et nationaux à Christian Eurgal.

Une nouvelle fois l’extrême-droite montre son vrai visage : celui de la haine et de la violence.



Le maire de #Montjoi, Christian Eurgal, reçoit tout mon soutien !https://t.co/A14H2BUxf8 — Carole Delga (@CaroleDelga) June 2, 2023

Mais également le soutien de la population, qui pourra souffler un peu ce samedi 3 juin, loin des polémiques plus ou moins nauséabondes, avec son traditionnel agneau à la broche.