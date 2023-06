Sébazac-Concourès. Randuro VTT : de belles performances

Le comité départemental de cyclotourisme FFVELO a organisé dernièrement un Randuro VTT avec le Vélo Club espalionnais, le Vélo Club du Naucellois et le Guidon vibalais. Ce sont au final 43 participants, jeunes et encadrants, qui ont participé à cette manifestation départementale. Ce randuro comportait 3 zones techniques et une zone de liaison de 25 km sur le causse entre chaque zone technique. Le départ a été donné à 9 heures de Sébazac en direction de la première zone de pilotage à proximité du terrain de quilles. Les encadrants ont noté les fautes des jeunes avant de se diriger vers la zone de maniabilité artificielle à Gages. Après avoir pris un repas froid bien mérité, les jeunes ont repris le circuit VTT du causse, direction la dernière zone de trial sur site naturel à Sébazac. Au final, un classement a permis de déterminer les 3 jeunes qui ont été les plus agiles sur leur vélo. C’est Thomas Roumiguier qui l’emporte à 14 ans avec une seule faute devant Noah Verron, 16 ans et Mathias Douls 18 ans avec 3 fautes. Les encadrants ont testé cette zone de pilotage mais peu d’entre eux ont fait mieux que les meilleurs jeunes. Une bonne collation était offerte à tous les participants vers 16 h 30 pour terminer la journée.

Infos Pratiques Date : 23 juin au 23 juin