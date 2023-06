Rodez : service gagnant pour la course des garçons de café

Passée entre les gouttes ce samedi 3 juin, l'association Les terrasses en fête a pu organiser sa 9e édition de la course des garçons de café.

Transporter le plus rapidement et sans en renverser le contenu, un plateau sur lequel se trouvent un verre d'eau, une tasse à café et une carafe. Comme toujours, le concept de la course des garçons de café est simple, mais le challenge reste ardu. Ce samedi 3 juin place de Charles-de-Gaulle à Rodez, ils étaient une trentaine à passer entre les gouttes et ainsi répondre à l'appel de l'association Les terrasses en fête qui organise l'événement.

D'abord ce sont les plus jeunes qui ont ouvert le bal, avant que leurs aînés, professionnels dans les établissements ruthénois n'enclenchent le pas. "Surtout, vous ne devez pas courir sous peine de disqualification", avait prévenu Jean-François Lagarde, président de l'association, le pas de course n'étant pas digne d'un serveur tel qu'il se doit.

C'est une épreuve endiablée qui a animé les rues du centre ancien, depuis la place Charles-de-Gaulle, jusqu'à celles du Bourg et de la Cité, éveillant la curiosité de nombreux flâneurs profitant de ce spectacle. Le pas est certain, l'allure élevée et les plateaux tremblent. Toutefois, l'expertise de ces professionnels leur permet de garder le cap lors de ces deux tours d'une distance totale d'un kilomètre.

Un beau spectacle

Malgré la disqualification de deux barmans un peu trop pressés, au bout de l'effort c'est Jérôme du Grand café qui s'impose, devant Zidane du Coq de la place et Ilan du Colibri qui complète le podium. "Qu'est-ce que c'est dur, mes jambes s'en rappelleront", souffle le deuxième, beau joueur envers celui qui l'a battu. "Ça fait plaisir de voir que notre profession est bien représentée avec des personnes comme vous, salue Michel Santos, président de l'Umih au soutien de la manifestation. Cette cohésion et cette bonne entente entre équipes de différents établissements reflètent le dynamisme de notre métier." Les trois premiers repartent avec 100, 80 et 60 € de bons d'achat, mais surtout de bons souvenirs à raconter.

Quand aux terrasses en fête, ce n'est que le début. Les célébrations se poursuivent tout au long de l'été. Prochain rendez-vous O p'tit bonheur, le vendredi 9 juin, sur le carrefour Saint-Etienne, avec une soirée animée par le groupe Yarglaa.