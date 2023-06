Signification, "signal positif", autres pays : que faut-il retenir de la note de crédit "AA", conservée par la France ?

L'agence de notation S&P a maintenu la note de crédit de la France à "AA", dans la soirée du vendredi 2 juin 2023. Quels sont les enseignements à tirer ?

L'agence de notation S&P Global Ratings a maintenu, vendredi 2 juin 2023, la note de crédit de la France à "AA/A-1+". Que faut-il retenir de cette évaluation ?

S&P Global Ratings, kézako ?

Avec Fitch Ratings, Standard & Poor's Global Ratings est une des principales sociétés de notation financière. L'agence américaine chapeaute toute une série d'analyses, permettant notamment aux pays d'avoir de plus grands repères sur leur santé financière. Fitch Ratings avait d'ailleurs, en avril 2023, abaissé la note de la France à "AA-", pointant du doigt un contexte politique et social susceptible de compliquer la réduction des dépenses publiques dans le pays.

Que veut dire "AA" ?

La note "AA" signifie que la France a une forte capacité à rembourser sa dette. Dans son évaluation, S&P salue la réforme de l'assurance chômage et celle des retraites.

Elle juge que des conditions d'accès au crédit plus restreintes et une inflation toujours élevée pèseront sur l'activité économique de la France en 2023 et 2024. Elle prévoit que le déficit budgétaire français diminuera à 3,8% en 2026, contre environ 5% en 2023, et que la dette restera supérieure à 110% du produit intérieur brut.

En tout, il y a 23 notes, allant de AAA, la meilleure, à D, la moins bonne. C'est très exactement la note A-1+ qui a été attribuée à la France, et qui a une portée à plus court terme que la note "AA".

Quelle note pour les voisins ?

La France est dépassée par plusieurs pays européens. La Finlande et l'Autriche ont obtenu la note AA+, quand d'autres nations ont, elles, été créditées de la note maximale, à savoir AAA : l'Allemagne, le Danemark, les Pays-Bas, la Suisse, la Suède ou encore la Norrvège. Pour rappel, la France a perdu cette notation en 2012.

S&P Global Ratings a également donné la note "AA" à la Grande-Bretagne, à l'Irlande et à la Belgique. En revanche, l'Albanie (B+), la Bosnie (B), le Monténégro (B) et l'Ukraine (CCC) font partie des pays les moins bien notés.

Quelle réaction de Bercy ?

Bruno Le Maire, le ministre de l'Economie et des Finances s'est félicité d'un "signal positif" auprès du JDD concernant cette note, estimant que la stratégie française en matière de finances publiques est "claire", "ambitieuse" et "crédible". Il a réaffirmé, chez nos confrères, l'objectif fixé en avril dernier, dans le programme de stabilité adressé à l'Union européenne, de ramener le déficit à moins de 3% du PIB en 2027 et la dette à 108% du PIB à la même date.

Cet objectif doit être atteint grâce aux réformes passées ou à venir (assurance-chômage, retraites, industrie verte), à la sortie du "quoi qu'il en coûte" et à la baisse des dépenses publiques, a détaillé le ministre. "Le 19 juin, les Assises des finances publiques seront l'occasion d'identifier les premières mesures d'économies, pour plusieurs milliards d'euros, que nous mettrons en œuvre dans le cadre du projet de loi de finances pour 2024.