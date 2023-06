Decazeville. Un superbe séjour à Grasse et dans sa région

Pas moins de 53 adhérents des Retraités sportifs et actifs de Decazeville et sa région ont pris part à un séjour à Grasse (Alpes-Maritimes), résidant dans un village vacances et incluant diverses sorties. Au programme : visite d’Antibes, une cité entourée de remparts, Picasso y a demeuré de nombreuses années, avec aussi le cap d’Antibes et la corniche d’Or. Petite surprise pour les porte-monnaie, le kilo de cerises s’y vend à 98 € le kilo !

Puis balade à la principauté de Monaco, bâtie sur son rocher. Les Retraités sportifs n’ont pas manqué la relève de la garde devant le palais princier, ni la visite du formidable musée océanographique. En suivant, visite commentée autour du moulin d’Opio (culture et fabrication des olives, huiles, etc).

Également au programme, la découverte du village médiéval de Mougins, sur les hauteurs de Cannes, avec ses galeries d’art, ses ruelles pittoresques et fleuries. Dans la continuité, le groupe s’est ébahi dans les gorges du Loup et devant la cascade de Courmes. Après un jour de repos, balade en petit train dans la ville de Grasse, capitale mondiale du parfum, avec une visite notamment de la parfumerie Fragonard.

Le lendemain, ils ont admiré la baie des Anges avant d’arriver à Nice, puis le très beau village provençal de St-Paul, marqué du sceau d’Henri Matisse.

Le dernier jour a permis de flâner sur le marché de Vintimille et au village de Dolceacqua, en Italie. Au final, un séjour très agréable, le tout dans une bonne ambiance.