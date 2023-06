Onet-le-Château. Accueil loisirs de la MJC : les vacances d’été sont dans toutes les têtes

Pour ces vacances d’été, les enfants accueillis à l’accueil de loisirs de la MJC vont continuer leur tour du monde et feront étape en Afrique.

Les noms de baptême de chaque groupe se sont alors imposés : ce sera les Ouistitis pour les tout-petits, Les Diables de Tasmanie pour les petits-grands, les Kilimandjaro pour les CP/CE et les Springbocks pour les plus grands.

Leurs activités seront multiples, variées et adaptées à chaque tranche d’âge, pour que chaque petit vacancier en profite pleinement. Elles seront sportives, culinaires découvertes, artistiques, scientifiques… beaucoup de grands jeux (de mémoire, de connaissance, mais aussi créatif ou récréatif…) et comme à chaque vacances, émaillés de plusieurs sorties ou visites à la journée, des journées à thème (autour des Maoris, Kho Lanta à Vabre, safari en Afrique…), des journées le "grand jeu" (le Tiki-tiki, à la pêche…) et des sorties (au lac de Pont-de-Salars, parc animalier de Pradinas ou encore à Albi…). Et une belle nouveauté pour les enfants de 8 à 10 ans : la possibilité de participer à des animations gratuites proposées à l’initiative de la ville d’Onet, dans le cadre de "Espace dans ma ville", qui se déroulera du 10 au 13 juillet, avec la possibilité sur quatre demi-journées de participer à la création d’un robot téléguidé (nombre de places limitées) ! Pour les vacances d’été (entre le 10 juillet et le 1er septembre), vous pouvez vous inscrire jusqu’au 8 juin à l’accueil de la MJC ou sur mjc@onet-le-chateau.fr.