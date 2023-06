C'est quoi les "accidents de personne", en forte hausse, qui perturbent le trafic ferroviaire ?

L'Occitanie a connu au moins trois de ces faits divers tragiques en une semaine. Un type d'accident qui semble en forte hausse ces derniers temps.





Ce samedi 3 juin, rapporte La Dépêche du Midi, une personne a été tuée, percutée par un train en gare de Lamagistère, dans le Tarn-et-Garonne. Cette personne, qui serait une femme de 83 ans, aurait traversé la voie sans voir ce train arriver, un TGV circulant en direction de Bordeaux, et n'aurait pas entendu les coups de klaxon lancés par le conducteur.

\ud83d\udd34 16h26 [ Montauban \u2194\ufe0f Agen]



\u274cLa circulation est interrompue entre Montauban \u2194\ufe0fAgen .



Une personne a été heurtée.



\u23f1\ufe0f Heure de reprise estimée : 18h30



— liO Train SNCF Occitanie (@lio_train_sncf) June 3, 2023

Jeudi 1er juin vers 15 h 30, les sapeurs-pompiers du Gard son intervenus sur la commune de Roquemaure après qu'un train de marchandises ait heurté un piéton. La victime n'a pas survécu.

Dimanche 28 mai peu avant 8 h 30, un intercités faisant la liaison Bordeaux-Marseille a percuté un homme à Grisolles, une nouvelle fois dans le Tarn-et-Garonne. Le train a parcouru plusieurs dizaines de mètres après le freinage d'urgence, avant de s'immobiliser dans la commune voisine de Pompignan. La victime, qui serait un Haut-Garonnais de 54 ans, aurait prémédité son geste, d'après les enquêteurs.

Procédure d'urgence pour "accident de personne"

Ces trois tragiques faits divers ont à chaque fois perturbé fortement le trafic ferroviaire, bloquant des trains entiers durant près de 3 heures chaque fois, le temps que les secours se rendent sur les lieux et que la procédure d'urgence mise en place pour ce genre d'accidents, appelé "accident de personne", se mette en oeuvre. Ces procédures d'alerte peuvent en outre prévoir l'arrêt d'autres circulations de train, sur d'autres voies, qui pourraient mettre en danger les abords de l'accident, et par effet domino sur l'ensemble du trafic ferroviaire.

Dans cette procédure par exemple, le conducteur du train victime d'un accident de personne ne peut pas reprendre sa route et est remplacé par un collègue. Des cellules psychologiques peuvent également être mises en place à l'attention des passagers pouvant être choqués par ce type d'accident.

Un type d'accident en forte hausse ?

Suivant les décomptes, on dénombre en moyenne une quarantaine d'accidents de personne par an en France, qui ont généralement trois causes : le suicide, l'accident, lorsque la personne est happée par le train, et plus rarement l'homicide. Selon des chiffres datant de 2021 du ministère de la Transition écologique, en 2019, on relevait 53 morts et 39 blessés dans les transports ferroviaires, des chiffres qui comprennent les accidents de personne, et qui semblaient en baisse par rapport aux années précédentes.

En un peu plus de deux mois pourtant, entre le 1er avril et ce samedi 3 juin, au moins 25 accidents de personne ont été relevés. En plus des trois accidents en Occitanie cités plus haut, voici lesquels.

Vendredi 2 juin vers 13 heures, un jeune homme de 26 ans est mort après avoir été percuté par un TER à Saint-Jodard (Loire)

Mardi 30 mai vers 19 h 30, un homme d'une trentaine d'années a été tué, percuté par un train près de Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor)

Jeudi 25 mai vers 5 h 30, une personne a été tuée percutée par un train sur la ligne J du Transilien à hauteur de Juziers (Yvelines).

Mercredi 24 mai vers 7 h 40, un homme a été percuté par un train TER à hauteur d'un passage à Niveau à La Madeleine (Nord)

Vendredi 19 mai à 17 h 30, un homme meurt percuté par un TER à Esnon (Yonne)

Mercredi 17 mai vers 15 h 15, une femme a été tuée par un train TER en gare de Barentin (Seine-Maritime)

Mercredi 3 mai en fin de matinée, une personne a été percutée par un train gare des Lacs à Saint-Aubin-des-Landes (Ille-et-Vilaine)

Mardi 2 mai vers 9 h 40, un homme a été tué, percuté par un train TER à Châtenoy-le-Royal (Saône-et-Loire)

Dimanche 30 avril à 7 h 10, un quinquagénaire s’est jeté sous un train au niveau d'un passage à niveau à Marmande (Lot-et-Garonne)

Mercredi 26 avril, un homme est mort après avoir été percuté par un train de marchandises à Loos (Nord)

Mardi 25 avril peu après 16 heures, une femme de 35 ans a été percutée par un train en gare de L'Isle-d'Abeau (Isère). Très grièvement blessée, elle a été transportée dans hôpital de Lyon avec un pronostic vital engagé.

Lundi 24 avril vers 14 heures, un homme de 49 ans a été percuté par un train à Portets (Gironde). L'homme a été blessé, alors que ce type d'accident se révèle mortel dans la grande majorité des cas.

Lundi 24 avril vers 8 heures, toujours en Gironde, une autre personne a été heurtée par un train TER entre Biganos et Le Treich.

Lundi 17 avril peu avant 7 heures, un homme a été mortellement heurté par un TGV en gare du Portets (Gironde)

Dimanche 16 avril après 9 h 40, une personne a été percutée par un TER à Saint-Clément-des-Levées (Maine-et-Loire)

Samedi 15 avril vers 17 heures, une jeune fille de 14 ans trébuche et se fait percuter par un train sur le quai du RER B de la station Cité-Universitaire, à Paris.

Jeudi 13 avril vers 18 h 30, un homme de 72 ans meurt percuté par un train entre les communes de Souillac et Gourdon (Lot). Il s'agirait d'un suicide.

Lundi 10 avril vers 8 h 30, un homme est décédé après avoir été percuté par un TGV à Savennières, près d’Angers (Maine-et-Loire).

Jeudi 6 avril vers 15 h 30, une femme de 76 ans a été percutée par un train sur un passage à niveau à Parmain (Val-d'Oise)

Mardi 4 avril vers 11 h 15, une personne a été percutée par un train entre Narbonne et Marcorignan (Aude)

Mardi 4 avril vers 10 h 45, une femme est décédée, percutée par un train TER à Lisle-Jourdain dans le Gers.

Mardi 4 avril vers 12 h 30 , un homme est décédé percuté par un train peu après son départ à Harfleur (Seine-Maritime)

L'imprudence, ou le désespoir

A ce rythme-là, le nombre d'accidents de personne sera compris entre 100 et 150 d'ici fin 2023, avec son lot de trains arrêtés, retardés, déviés ou supprimés, et pour chaque accident, des centaines voire des milliers de personnes bloquées dans des wagons ou sur les quais.

Une hausse donc de ce genre de drame, qui relève aussi bien d'une augmentation des conduites imprudentes dans les gares ou aux abords des voies ferrées (le 22 mars, une étudiante de 20 ans "concentrée sur son téléphone" trouvait la mort après avoir été percutée par un train en traversant un passage piéton aménagé en gare de Saint-Dizier -Haute-Marne-), que d'une hausse des tentatives de suicide dans une société vue comme de plus en plus angoissante par les Français, quelle que soit leur catégorie d'âge. Le train actuel de la vie, lui aussi, fait de moins en moins de cadeaux.