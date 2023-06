Coups de poing, maillots arrachés : ce que l'on sait de l'agression d'un jeune supporter de l'OM atteint d'un cancer, à Ajaccio

En marge de la rencontre entre Ajaccio et Marseille, samedi 3 juin, un enfant atteint de cancer et supporter de l'OM a été agressé avec ses parents par plusieurs individus, dans l'enceinte du club corse.

Vive indignation après l'agression d'un jeune supporter de l'OM, atteint d'un cancer du cerveau, samedi 3 juin, à Ajaccio. En marge de la rencontre entre l'ACA et Marseille, disputée en terre corse et concluant cette saison 2022-2023 de Ligue 1, Kenzo et ses parents ont été agressés dans l'enceinte ajaccienne.

Un rêve devenu cauchemar

La soirée avait tout d'un rêve pour Kenzo, jeune supporter de l'OM âgé de 8 ans. Atteint d'un cancer au cerveau, il dispose d'un compte Twitter "Le combat de Kenzo", sur lequel sont racontés ses nombreux périples au stade Vélodrome, en tant que grand fan des Phocéens.

Aujourd’hui, j’ai eu la chance de pouvoir aller visiter le stade vélodrome.

grâce a @KeddadoucheOmar et l élu au sport de la mairie de Marseille @sjibrayel .

une visite des couloirs, des vestiaires et un petit tour sur la pelouse \ud83d\ude0d@OM_Officiel @orangevelodrome pic.twitter.com/ucVPLbnb7i — le combat de kenzo \ud83d\udc99? (@lecombatdekenzo) November 11, 2022

Il était aux anges à l'idée de voir jouer son équipe de cœur à Ajaccio, ce samedi soir. Mais alors que l'enfant et ses parents s'apprêtent à rejoindre une loge du stade François Coty, la soirée vire au cauchemar.

Amandine, la maman, a raconté la scène à nos confrères de France Bleu. "Kenzo a sorti son maillot juste au moment où rentraient des supporters d'Ajaccio." Ces derniers aperçoivent que l'enfant porte la tunique marseillaise : de violentes insultes fusent. La mère répond : "c'est de mon fils que vous parlez comme ça ? Vous rigolez, c'est un enfant de 8 ans, il a un cancer !"

"Je ne pouvais rien faire"

Les individus ne reculent pas. Au contraire. "Ils m'ont marché dessus, ils sont passés, ils étaient quinze, alors je ne pouvais rien faire. Ils sont montés, ils ont ouvert la porte de la loge", se souvient Amandine. La famille a été physiquement agressée : "ils ont mis deux coups de poing dans le visage de mon mari, ils ont poussé mon fils donc il est tombé et a tapé tout le visage sur la barre en fer du siège, ils ont arraché les maillots et les ont brûlés". Toujours chez confrères, la mère de famille l'affirme : "on est choqué, on ne s'en remet pas".

Vives condamnations

Le club corse a vivement réagi, dans un communiqué relayé tard dans la nuit. "Kenzo et ses parents, venus aux couleurs de l'Olympique de Marseille, ont été honteusement violentés par des individus qui se sont introduits dans leur loge. Ces individus ne représentent en aucun cas les valeurs de notre club et de notre île", déplore l'AC Ajaccio.

"Même la plus extrême bêtise ne saurait excuser ces comportements ! Le club condamne avec la plus grande fermeté ces actes inqualifiables !", enchaîne l'ACA, qui "fera toute la lumière sur ces agissements honteux. Dès que les individus auront été identifiés par nos services, nous porterons plainte contre eux. L’AC Ajaccio est solidaire avec le petit Kenzo et ses parents". Une enquête a été ouverte par le procureur de la République.

COMMUNIQUÉ DU CLUB



Suite à l'incident déplorable qui s'est déroulé au stade François-Coty lors du match ACA-OM.#ACAOM #ACAjaccio — AC Ajaccio (@ACAjaccio) June 3, 2023

Un journaliste de France 3 Corse également agressé près du stade Stéphane Sbraggia, le maire d'Ajaccio, a aussi apporté son "total soutien au petit Kenzo et à ses parents, victimes d'une agression gratuite et scandaleuse hier au stade". Il a également soutenu un journaliste de France 3 Corse, "brutalisé dans l'exercice de ses fonctions. Je suis indigné par ces actes qui témoignent d'une inquiétante perte de valeurs". Les faits se seraient produits dans une station-service, à proximité du stade François-Coty. "De premiers éléments font état de violences importantes commises par un groupe d'individus dont on est en train de rechercher les identités. Une garde à vue a été initiée à 1h15" dimanche, a indiqué à l'AFP le procureur de la République d'Ajaccio Nicolas Septe. Une enquête est ouverte des chefs de "violences aggravées et vol aggravé".

Mon total soutien au petit Kenzo et à ses parents, victimes d'une agression gratuite et scandaleuse hier au stade. Tout comme au journaliste de @FTViaStella brutalisé dans l'exercice de ses fonctions. Je suis indigné par ces actes qui témoignent d'une inquiétante perte de valeurs — Stéphane Sbraggia (@s_sbraggia) June 4, 2023

Joint par Corse Matin, Lisandru Leca, représentant du groupe de supporters "Orsi Ribelli", explique que "c'est le père qui portait le maillot de l'OM et qui narguait les supporters en dessous. Alors effectivement, quelques personnes assises en tribune Faedda sont montées, ont porté deux coups de poing au père pour lui faire enlever le maillot avant de redescendre avec la tenue". "Cent personnes en tribunes sont capables de témoigner en ce sens", a-t-il rajouté, prévenant que le groupe "compte bien clarifier la situation".

Une rencontre avec les joueurs

Comme le précise l'ACA, en début de communiqué, c'est à la suite de la réception de l'association "Des coccinelles rouges pour Thomas", dans son stade, le 25 avril, que l'invitation a été formulée à Kenzo et ses parents pour assister au match. Le jeune supporter "avait fait part de son rêve de rencontrer les joueurs de l’Olympique de Marseille, le club de sa ville et de son cœur".

Toujours dans sa prise de parole, le club corse indique que "Kenzo et sa famille ont été pris en charge par les services du club et accompagnés dans la zone vestiaires pour que l’enfant puisse réaliser son rêve". En effet, à l'issue du match, Kenzo a pu passer un moment avec une de ses idoles, le joueur de l'OM Matteo Guendouzi.