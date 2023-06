Luc-la-Primaube. Des activités en lien avec l’île fantastique à l’accueil de loisirs

Mercredi dernier, toujours en lien avec l’île fantastique, les enfants de 3 à 5 ans de l’accueil de loisirs de la MJC, encadrés par Julie, Cyndie et Quentin, ont participé à un atelier créatif "Hisse et Ho" le matin et participé à un grand jeu "Challenge château de sable" l’après-midi. Une activité sportive était proposée aux plus grands. Une journée rugby avec des matchs et des défis était programmée au Trauc avec leurs homologues de la MJC d’Onet-le-Château. Au programme du mercredi 7 juin, nature (Land’art) le matin et projection maison l’après-midi pour les plus petits. Poursuite des ateliers sur la sécurité routière avec Mélanie et Élise pour les 6-8 ans : création de panneaux de sensibilisation à la sécurité routière, initiation aux gestes de premiers secours, bons comportements à avoir sur la route… Roman-photo et laser game outdoor pour les 9 ans et plus.

Le programme des vacances d’été vient de sortir. Quatre séjours sont programmés : koh lanta à Razisse (21/08 au 23/08) pour les 6/8 ans, en Dordogne (17/07 au 21/07) pour les 9/11 ans, à Carcans (24/07 au 28/07) et à Aguessac pour les 12/17 ans (21/08 au 25/08).

Renseignements enfance au 05 65 42 30 33 ou sur accueil@mjcllp.fr. Pour l’espace jeunesse, renseignements au 06 74 50 74 61.