Villeneuve. Fnaca : 10 ans après, les retrouvailles

10 ans, c’est le nombre d’années qui s’est écoulé avant que le groupe de la Fnaca de Villeneuve, se retrouve à nouveau, réuni autour d’une bonne table.

Ils étaient donc une trentaine à avoir répondu dernièrement à l’invitation lancée par le président Félix Costes, il y a déjà quelques jours. Le stockfisch, préparé par le restaurant La Pastorale, était au menu.

Les conjointes avaient accompagné leurs époux pour la circonstance. On ne peut pas vraiment parler de retrouvailles, puisqu’ils ont l’habitude de se voir régulièrement et d’être mobilisés pour chaque commémoration au monument aux morts. Malheureusement certains manquaient à l’appel, on pense notamment à André Couderc, trésorier, qui a dû se résoudre à manquer ce moment de convivialité, on pense aussi à ces 17 qui ont disparu ces 10 dernières années.