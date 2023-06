Football : après Bordeaux-Rodez, le président d'Annecy parle de "tricherie" et menace le Raf de poursuites

La rencontre Bordeaux-Rodez, comptant pour la 38e journée de Ligue 2, a été arrêtée à la 23e minute, après l'agression d'un joueur ruthénois par un supporter descendu de la tribune.

Le FC Annecy s'attaque au Rodez Aveyron football. Dans un communiqué publié dimanche 4 juin, Sébastien Faraglia, le président haut-savoyard, parle de "tricherie" au sujet de l'arrêt de la rencontre Bordeaux-Rodez, vendredi 2 juin. "Nous n’accepterons pas que Rodez gagne sur tapis vert ce match car il s’agit de la forme de tricherie la plus élaborée, ce qui est très grave", déclare le dirigeant.

Pour rappel, cette rencontre n'a pu aller à son terme en raison de l'agression de Lucas Buadès, milieu de Rodez, par un supporter bordelais. Le sort de ce match est désormais entre les mains de la commission de discipline de la Ligue de football professionnel, qui se réunit lundi 5 juin. Avec d'importantes conséquences dans la lutte pour le maintien, car une éventuelle victoire sur tapis vert du Raf entraînerait la relégation d'Annecy en National.

En attendant la décision, Sébastien Faraglia a pris le parti de mettre la pression sur les instances ainsi que le club sang et or. "Les actionnaires que je représente, et moi-même, avons décidé que si le FC Annecy était relégué, nous avons d’ores et déjà missionné notre Cabinet d’avocats pour demander la réparation de notre préjudice financier au Club de RODEZ. La L.F.P. a des règlements que nous respectons, mais si un Club ment à la L.F.P., ce club doit assumer ses actes devant les juridictions pénales et civiles", prévient-il dans le communiqué.