Hommage, places européennes, maintien : ce qu'il faut retenir de cette dernière journée de Ligue 1

La dernière journée du championnat de France de Ligue 1 s'est tenue dans la soirée du samedi 3 juin 2023. La lutte pour l'Europe ainsi que pour le maintien n'était pas encore terminée : c'est désormais chose faite. Après un superbe hommage.

Le dernier multiplex de Ligue 1 version 2022-2023 promettait d'être animé. Entre la lutte pour les deux ultimes places européennes ainsi que la mission sauvetage en bas de tableau, la soirée de ce samedi 3 juin 2023 a tenu toutes ses promesses. Et a commencé par un superbe hommage.

Un vibrant hommage

Le match entre le PSG et Clermont n'avait pas d'enjeu. Déjà champions, les Parisiens recevaient des Auvergnats 8es, qui sont venus s'imposer dans la capitale (2-3). Mais le Parc des Princes a surtout rendu, en compagnie des joueurs, un vibrant hommage à Sergio Rico. Le deuxième gardien du club a eu un grave accident de cheval à El Rocio, en Espagne, dimanche 28 mai. "Son état général reste grave", indiquait, vendredi, l'hôpital sévillan dans lequel le portier a intégré l'unité de soins intensifs.

Rennes, le grand gagnant

Et s'il y a un grand gagnant dans cette soirée, c'est le Stade Rennais. Sixième et donc privé de toute Coupe d'Europe au soir de la 36e journée, Rennes a bouclé son championnat par deux victoires et conquis une quatrième place qui l'envoie directement en phase de groupes de l'Europa League.

Ils l’ont fait ! \u2764\ufe0f\ud83d\udda4



Les Rouge et Noir s’imposent et se qualifient pour la 6e fois consécutive en coupe d’Europe ! \ud83c\udf0d pic.twitter.com/ftQPvBi2fJ — Stade Rennais F.C. (@staderennais) June 3, 2023

Lille, qui avait chipé la quatrième place à Monaco avant ce multiplex de la 38e journée, n'a pu faire mieux qu'un match nul à Troyes, ce samedi soir. Le champion de France 2021 a donc été dépassé par les Bretons, et termine au cinquième rang, synonyme de Ligue Europa Conférence.

Le grand perdant de cette soirée est l'AS Monaco. Quatrième il y a deux semaines, le Rocher a bouclé sa saison par trois défaites consécutives, la dernière en date contre Toulouse (1-2), ce samedi. Déjà éjectés du Top 5 et donc de toute compétition européenne avant cette 38e journée, les Monégasques restent donc sixièmes, et ne joueront pas de Coupe d'Europe l'an prochain. Une première depuis 2020.

Nantes remporte la bataille du maintien

L'autre lutte se disputait en bas de tableau. Trois des quatre équipes reléguées en Ligue 2 étaient connues : il manquait donc un dernier club à envoyer dans l'ascenseur. Auxerre, 16e avec 35 points et Nantes, 17e avec 33 points, se sont livrés à un duel à distance toute la soirée.

Sevré de victoire en championnat depuis le 12 février et sèchement battu en finale de la Coupe de France contre Toulouse (1-5), le FC Nantes a choisi le meilleur moment pour retrouver le goût de la victoire. Contre Angers, les Canaris l'ont emporté 1-0 et devaient donc espérer que, dans le même temps, Auxerre ne batte pas Lens.

Et leur souhait a été exaucé. Dans leur antre de l'Abbé-Deschamps, les Bourguignons ont subi la loi d'un RC Lens irrésistible cette saison. Pourtant assurés d'être deuxièmes, les hommes de Franck Haise ont joué le jeu jusqu'au bout et ont battu Auxerre, 3-1. Une combinaison de résultats fatale à l'AJA, reléguée en Ligue 2.

GRACE À VOUS !



L’opération maintien est acquise avec cette victoire face à Angers.



Le Football Club de Nantes reste en Ligue 1.

Le Football Club de Nantes reste dans l’élite.

Merci à notre douzième homme.



On Est Nantes \ud83d\udc4a pic.twitter.com/VKdRMfdkk9 — FC Nantes (@FCNantes) June 3, 2023

En résumé ?

Cette saison de Ligue 1 2022-2023, marquée par une trêve de Coupe du monde en plein cœur de son déroulement et par quatre descentes directes à l'échelon inférieur, est donc terminée. Lens a fait forte sensation en finissant deuxième, à un petit point du PSG, champion. Monaco et Lyon ne seront pas européens, tandis qu'Auxerre, Ajaccio, Troyes et Angers joueront en Ligue 2 l'an prochain.