Conques-en-Rouergue. Jean Darot en dédicace pour "L’enfant don"

Le 8 juin prochain à 18 h 30, la librairie Chemins d’encre recevra Jean Darot, qui a consacré sa vie à l’écriture en qualité de journaliste, d’éditeur et d’auteur. "L’enfant don", son dernier roman tout récemment paru aux éditions Passiflore, nous fait entrer dans l’univers méconnu des femmes pyrénéennes dans les premières décennies du XXe siècle et celui, plus intime, de la maternité. Cette dernière est une thématique que l’auteur explore également dans son ouvrage précédent, "L’homme semence", que Jean Darot a publié en 2013 aux éditions Parole sous le nom d’emprunt de Violette Ailhaud. Au début du XXe siècle, dans une haute vallée pyrénéenne, dont l’isolement a limité l’influence de la religion chrétienne et du patriarcat, Seuvia, aînée et donc tête d’une maison-souche, décide de concevoir un enfant pour l’offrir à une autre femme qui ne peut pas en avoir. Ce don longuement réfléchi pallie la souffrance du couple ami et donne naissance à une nouvelle maison. En prenant la guerre civile espagnole pour toile de fond, ce récit raconte une société montagnarde où la femme bénéficie d’un statut particulier : bien au-delà de sa fonction de mère, celle-ci s’impose comme pilier essentiel et fondateur d’une communauté qui plonge encore ses racines dans les arbres, les pierres et les légendes enchantées.

Une façon de mettre en lumière les voix des femmes qui ont jalonné l’existence de l’auteur.

L’ethnologue Isaure Gratacos a écrit la postface du livre.