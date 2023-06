L’AS Moyrazès football fête ses 60 ans

Le samedi 24 juin l’ASM célèbre sa soixantième année d existence, au programme de cette journée de superbes moments de convivialité, de nostalgie et de bonne humeur.

Venez nombreux partagé ce moment exceptionnel avec un après-midi récréatif à partir de 15 heures avec plusieurs surprises et notamment des jeux gonflables pour les plus jeunes.

Suivront les allocutions des officiels qui lanceront la soirée, après un apéro concert animé par la troupe : "on n’est pas bon mais on se marre" et ensuite un repas concocté par le restaurant de Moyrazès Les Coquelicots pour finir enfin par une soirée endiablée assurée par une disco mobile.

Dans un souci d’organisation pensez au plus vite à réserver au plus vite soit par mail à asmoyrazes@gmail.com ou par téléphone au 06 44 52 12 16.

Le prix de la soirée a été fixé à 25 euros au total : comprenant un repas, un superbe t-shirt (valeur plus de 10 euros) et un magnifique livret souvenir réalisé par T. Bousquet et R. Barrau.