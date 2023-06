Flavin. Le yoga, au succès bien mérité

L’activité yoga proposée par Familles Rurales à Flavin se porte bien. Elle n’a cessé de croître et propose aujourd’hui trois cours hebdomadaires les mardis et jeudi à 9 h 30 ainsi que le mardi 20 h. Les cours ont lieu dans la belle salle de danse du complexe "la Faille" et sont dispensés depuis 2012 par Valérie Volpelier. Professeur de yoga agréé par la Fédération Nationale des enseignants de Yoga, Valérie a été formée en quatre ans à l’école d’Aix-en-Provence par Boris Tatsky, et suit chaque année une formation continue en yoga et méditation. Spécialisée dans le yoga pré/ post natal, elle dispense également des cours de yoga adapté par visioconférence à des personnes atteintes d’un cancer, évitant ainsi la promiscuité quand les défenses immunitaires sont plus faibles. Les cours de yoga sont des moments conviviaux qui ont des effets tant sur le plan corporel (souplesse, tonicité, redressement vertébral, etc.) que psychique (réduction de l’anxiété, nervosité, recentrage.) Si vous souhaitez intégrer ces cours pour la rentrée de septembre, n’hésitez pas consulter le site internet : yoga-rodez-volpelier.fr et à contacter Valérie pour vous pré-inscrire : 06 51 06 77 39.