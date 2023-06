Baraqueville. Les 3es du collège Albert-Camus en pèlerinage sur les traces du Débarquement

Récemment, 51 élèves de 3e du collège Albert Camus de Baraqueville sont partis sur les traces du Débarquement du 6 juin 1944 en Normandie. Le devoir de mémoire et d’histoire sur la Seconde Guerre mondiale étant un des grands axes du programme de 3e, ce voyage a été l’occasion pour les élèves de visiter une région qui a joué un rôle majeur lors d’une des périodes les plus sombres de notre histoire.

De nombreuses visites étaient au programme : Arromanches et son musée du Débarquement, séance au Cinéma 360° d’Arromanches, le Airborne museum de Sainte-Mère-l’Église et des plages du débarquement du secteur d’Omaha Beach, les deux Blockhaus allemands et leurs batteries à Longues-sur-Mer, le cimetière militaire allemand de la Cambe. La découverte des plages du Débarquement leur a permis de mieux appréhender et comprendre ceux qu’ils ont appris pendant leur année de 3e en histoire. Après une préparation avec leur professeur d’anglais, ils ont aussi rendu un émouvant hommage à des soldats américains morts à Omaha Beach lorsqu’ils ont visité le cimetière américain de Colleville-sur-Mer.

Les élèves ont profité également de leur séjour en Normandie pour découvrir le Mont Saint-Michel et sa célèbre abbaye. Pour le côté plus ludique, ils se sont initiés au char à voile sur les longues plages normandes.

Enfin, lors du trajet retour, ils ont fait la visite guidée du village martyr d’Oradour-sur- Glane.