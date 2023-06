Vimenet. Les écoliers découvrent la vie d’autrefois

Depuis le deuxième trimestre, les écoliers de Vimenet se sont investis dans un grand projet de classe sur le thème de l’exploration des temps anciens. Dans le cadre du repérage dans le temps, mais aussi dans une démarche scientifique liée à l’éducation au développement durable, ils ont été invités à réfléchir sur leur rapport à l’énergie, et notamment sur l’utilisation de l’électricité… Cela les a menés à un long questionnement, riche de sens… "Alors, sans électricité, comment chauffer ses repas ? Comment faire pour conserver la nourriture sans frigo ni congélateur ? Et pour se chauffer ? Laver les vêtements ? Pouvait-on se doucher ?.. etc. ". Suite à ces nombreuses questions et au regard du grand intérêt qui avait été soulevé, de nombreuses actions de classe ont été proposées : intervention d’une personne âgée du village voisin, venue avec de nombreux outils d’antan non électriques, pour en faire comprendre le fonctionnement. S’en est suivie la création d’un petit musée de classe, enrichi par les villageois et les élèves, ainsi que la découverte de nombreux documents qui retraçaient la vie à l’école de Vimenet à la fin du XIXe siècle !

Ce beau projet s’est terminé par le départ en classe découverte durant trois jours au Hameau de Moulès, à Fondamente ! Là-bas, les enfants ont redécouvert les métiers d’autrefois et de toujours (ils ont été les boulangers d’un jour, puis des tisserands, ainsi que des palefreniers…) mais ils ont aussi pu profiter d’un poney qui autrefois était élevé dans un but d’aide aux travaux légers de trait ou en attelage pour conduire les familles. Les élèves ont appris à s’adresser aux poneys, à les panser, à les promener… Et même à les monter. Leur coopération a été très réussie et a permis à chaque enfant de profiter d’une grande balade à dos de l’animal.

Il y avait beaucoup de nostalgie à l’heure de rentrer à Vimenet, mais chacun se souviendra longtemps du voyage au temps d’avant. Pour terminer, Sophie Viala, directrice de cette classe unique, tient à remercier chaleureusement l’APE de Vimenet-Gaillac-d’Aveyron, qui permet chaque année de subvenir aux besoins financiers de l’école, ainsi que son Atsem, Montaine Ala, pour son soutien sans faille dans chacun des projets menés !