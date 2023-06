Decazeville. Les rendez-vous de la semaine sur le territoire

Plusieurs balades et visites à réaliser cette semaine avec l’office de tourisme et du thermalisme de Decazeville communauté.

Mardi 6 juin : visite guidée du fort du vieil Aubin. Rendez-vous à 15 heures, au parking du site, rue Robert Erolès. Osez l’ascension de la vieille ville et du site du Fort et imaginez Aubin au Moyen-Âge. Au sommet : un splendide panorama de la ville et l’histoire de la cité à ses pieds.

Mercredi 7 juin : "on y va en bus". Rendez-vous à 13 h 35 à la gare routière de Decazeville ou à 13 h 45 place Jean Jaurès à Cransac. Excursion en bus comprenant 3 visites. Visite du musée du Modélisme Ferroviaire à Lanuéjouls : découvrez ce musée du modélisme ferroviaire sous un aspect culturel, historique et industriel : époque vapeur, diesel et évolution du modélisme depuis 1930. Puis, visite de l’exploitation de miel de M. Cantaloube à Maleville : vous saurez tous des secrets de la ruche et savourerez les différentes sortes de miel. Et, enfin, visite du Domaine d’Helix à Maleville : un regard global sur l’exploitation de cet éleveur d’escargots avec la découverte de l’univers passionnant de l’héliciculture. Découvrez l’élevage d’escargots de la naissance jusqu’à la transformation : la reproduction, les parcs d’élevage, et la large gamme de produits transformés. Ramenez chez vous des morceaux de l’Aveyron !

Vendredi 9 juin : croisière-randonnée. Rendez-vous à 14 h 30, à l’embarcadère du port de Lacombe, à Flagnac. Il vous est proposé une balade originale qui allie les plaisirs de la marche à une agréable croisière en bateau Olt ! Transport en bus jusqu’au château de Pagax, puis explications sur place sur le travail de restauration de la bâtisse qui surplombe la rivière. S’ensuivra une randonnée accompagnée pour rejoindre les berges de la rivière Lot, à Flagnac, d’où les participants embarqueront pour une croisière au fil de la rivière Lot.

Informations, inscriptions (qui sont souvent obligatoires, faire attention) et tarifs au 05 65 63 06 80 ou au 05 65 63 27 96 pour la croisière randonnée.