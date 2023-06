Rieupeyroux. Les résidents des Genêts d’Or se remémorent la vie d’autrefois

En lien avec la bourse d’échange et la foire expo sur les vieux tracteurs, autos et motos anciennes qui a eu lieu au mois d’avril, l’Ehpad Les Genêts d’or du Ségala – site Rieupeyroux – a organisé un après-midi festive. Nombreux sont les résidents qui ont participé à cet évènement, ravis d’admirer les quatre tracteurs anciens qui avaient pris place dans le parc et de partager leurs souvenirs. Accordéon et chansons ont rythmé l’après-midi. Le partage de la fouace réalisé la veille par les résidents a été grandement apprécié. Les jours précédents, plusieurs animations sur le thème de la vie d’autrefois ont permis aux résidents l’expression de leurs souvenirs et de leurs quotidiens passés. L’Ehpad remercie chaleureusement l’ensemble des bénévoles et personnel qui ont permis la réalisation de ce projet et l’accompagnement des résidents.