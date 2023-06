Espalion. "L’établi" ce soir au Rex

Adaptation de l’illustre roman éponyme de Robert Linhart, le film dramatique de Mathias Gokalp "L’établi" (durée 1h57), avec Swann Arlaud, Mélanie Thierry, Denis podalydès passera ce soir au Cinéma Rex. "Quelques mois après mai 68, Robert, normalien et militant d’extrême-gauche, décide de se faire embaucher chez Citroën en tant que travailleur à la chaîne. Comme d’autres de ses camarades , il veut s’infiltrer en usine pour raviver le feu révolutionnaire, mais la majorité des ouvriers ne veut plus entendre parler de politique. Quand Citroën décide de se rembourser des accords de Grenelle en exigeant des ouvriers qu’ils travaillent 3 heures supplémentaires par semaine à titre gracieux, Robert et quelques autres entrevoient alors la possibilité d’un mouvement social".