Bozouls. Match d’impro à l’école Arsène-Ratier

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet éducatif territorial "Plan mercredi", La Commune de Bozouls et le Centre social de Bozouls-Comtal organisent tous les mardis à l’école publique Arsène-Ratier, pendant le temps méridien (12 h/12 h 50), des ateliers "Match Impro" à destination des élèves de CE1, CE2, CM1 et CM2.

Cette approche théâtrale sous une forme nouvelle est originaire du Québec. Elle vient casser l’élitisme du traditionnel théâtre en privilégiant les sketchs, les parodies et les sujets divers. Les objectifs sont de permettre aux élèves des classes primaires de l’école publique de s’occuper pendant le temps garderie, ainsi que de découvrir à travers le jeu un nouveau mode d’expression favorisant l’éveil culturel.

Les enfants qui ont participé à cette première session ont été curieux et appliqués. Pour plus de simplicité et pour que chaque enfant puisse avoir le temps de s’exprimer, ils effectuent leurs petits sketchs par groupe de 3. D’une session à l’autre ils prennent confiance en eux et commencent à trouver de bonnes répliques d’improvisation.

Une nouvelle activité prometteuse qui va privilégier le "hors les murs" à l’approche de la saison estivale. Des sessions de "Match impro" en plein air, sont à l’étude dans le petit parc jouxtant l’arrêt de bus de l’Église Saint Pie X pour les élèves de l’école Arsène-Ratier.