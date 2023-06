Match interrompu à Bordeaux, Annecy charge Rodez avant la décision de la Ligue de football professionnel

Le président du club concurrent du Raf dans la course au maintien parle de "tricherie" à propos de l’arrêt du match Bordeaux-Rodez, vendredi 2 juin.

Alors que la commission de discipline de la Ligue de football professionnel se réunit lundi 5 juin pour décider des suites de l’interruption du match Bordeaux-Rodez, le club d’Annecy s’est invité dans le match.

Par le biais d’un communiqué incendiaire, publié la veille en début d’après-midi, le président Sébastien Faraglia a ciblé Rodez et mis la pression sur les instances avant que la décision ne soit rendue. Son club est intéressé par les décisions qui seront prises, puisqu’une éventuelle victoire sur tapis vert du Raf enverrait les Haut-Savoyards en National.

L’honnêteté des Ruthénois remise en cause

Partisan de l’option du match à rejouer, le dirigeant a remis en cause l’honnêteté des Ruthénois. " Nous n’accepterons pas que Rodez gagne sur tapis vert ce match car il s’agit de la forme de tricherie la plus élaborée, ce qui est très grave", a-t-il notamment déclaré. "La LFP a des règlements que nous respectons, mais si un club ment à la LFP, ce club doit assumer ses actes devant les juridictions pénales et civiles", a-t-il aussi prévenu, en menaçant le Raf de poursuites en cas de relégation, "pour demander la réparation du préjudice financier".

Même s’il ne détaille pas spécifiquement ses assertions, Sébastien Faraglia semble remettre en cause la gravité de la blessure de Lucas Buadès, agressé par un supporter de Bordeaux descendu de la tribune au moment où il célébrait son but, à la 23e minute de jeu. Mais Nicolas Rainville, l’arbitre de la rencontre, avait bien assuré qu’il ne pouvait pas rejouer, lorsqu’il a annoncé l’arrêt du match. "Les éléments sont probants : il est commotionné et ne peut reprendre", avait déclaré l’officiel, après avoir précisé que le joueur avait été examiné "par le médecin de son club ainsi que le médecin urgentiste de garde".

"Une honte", selon le Raf

Les attaques d’Annecy ont fait réagir du côté du Raf, qui s’était montré plutôt discret depuis les incidents de Bordeaux. Environ quatre heures après la publication annécienne, le club sang et or a répondu via un communiqué sur ses réseaux sociaux : "Le fait que M. Faraglia suspecte ouvertement et publiquement que le club soit responsable de tricherie élaborée est une honte. Ces propos sont inadmissibles, on ne peut pas dire dans un même élan que les violences sont inacceptables et faire le procès de la victime de ces mêmes faits de violences. Le Rodez Aveyron football se réserve le droit de donner toutes suites judiciaires à de tels propos."

Et à propos de suites, il faut s’attendre encore à d’autres épisodes dans la course au maintien, qui se jouera au moins en partie en dehors des terrains.

