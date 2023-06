Millau : elle va aux toilettes et se retrouve face à face avec un immense python de 2 mètres de long

La police nationale et les pompiers de Millau ont été appelés sur cette intervention insolite.



Jeudi 1er juin 2023 à 22 h 55 boulevard Saint-Antoine à Millau les policiers millavois sont requis par une habitante d’un immeuble qui, en se rendant dans ses toilettes, se retrouve en présence d’un serpent qui occupe le lieu d’aisances. Surprise par la présence de cet animal, peu commun, elle garde son sang-froid et ferme rapidement la porte. "Le serpent fait environ 2 mètres et est posé à côté des toilettes", indique la police nationale de Millau.

Pompiers et policiers se déplacent pour identifier l'animal. Il s'agit d’un serpent appartenant à la race des pythons, qui n’est pas venimeuse.

Une balade dans les canalisations

"Les policiers contactent l’ensemble des occupants de l'immeuble et finissent par trouver la propriétaire du fugitif qui habite le bâtiment", indique la police de Millau. Ce dernier s'est échappé de son vivarium et a décidé d’emprunter les canalisations des toilettes pour se retrouver quelques étages plus bas et ressortir dans une cuvette de toilettes. "L'enquête est en cours pour déterminer la conformité de la possession de cet animal", termine la police nationale.