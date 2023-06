Réforme des retraites : deux décrets publiés au Journal officiel, dont celui sur le recul de l'âge légal de départ à 64 ans

À 48 heures d'une quatorzième journée de mobilisation contre la réforme des retraites, celle-ci voit deux de ses décrets publiés au Journal officiel, ce dimanche 4 juin 2023. Dont l'un des plus controversés.

Le Journal officiel du dimanche 4 juin 2023 compte deux décrets de la réforme des retraites, dont celui portant sur l'un des éléments les plus controversés, à savoir le recul de l'âge légal de départ à 64 ans.

435 et 436

Ce sont très exactement les décrets n°2023-235 et 2023-436, en date du samedi 3 juin 2023, qui ont donc été publiés ce dimanche, dans le Journal officiel. Cette double parution comprend celle d'un des sujets les plus électriques, à savoir le recul de l'âge légal de départ à 64 ans.

Il s'agit très exactement des modalités d'application des articles 10, 11 et 17 de la loi "relatifs, d'une part, à l'augmentation progressive de l'âge d'ouverture des droits à la retraite de 62 à 64 ans et à l'accélération du rythme de montée en charge de la durée d'assurance requise pour le taux plein, et, d'autre part, aux départs anticipés, notamment s'agissant des carrières longues et au titre du handicap", a précisé le gouvernement, dans un communiqué dévoilé par nos confrères de l'AFP.

Débats toujours vifs

Le groupe Liot a proposé une loi dans laquelle son article 1er abrogeait le report de cet âge légal. Mais la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale l'a retoqué, mercredi 31 mai 2023. Cette même proposition de loi doit être examinée dans l'hémicycle, le 8 juin.

À 48 heures de l'acte 14

Cette parution dans le Journal officiel intervient à 48 heures d'une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites : la 14e en France depuis le début de l'année. Les syndicats ont, en effet, appelé à battre le pavé dans le pays, mardi 6 juin 2023. En Aveyron, l'intersyndicale a d'ores et déjà annoncé que cette journée ne serait "pas un baroud d'honneur".

A lire aussi : Réforme des retraites : l'intersyndicale ne tourne pas la page et donne rendez-vous pour une nouvelle mobilisation le 6 juin