Saint-Saturnin-de-Lenne. Rencontre des Saint-Saturnin de France et d’Espagne

Les rencontres des Saint-Saturnin de France et d’Espagne permettent aux villes ou villages portant ce nom de se rencontrer. Elles se déroulent chaque année, lors du week-end de l’Ascension, chez l’un d’entre eux. Cette année, ce rassemblement a eu lieu à Saint-Saturnin dans la Sarthe. Onze participants venaient de Saint-Saturnin-de-Lenne. Les festivités ont commencé le vendredi après-midi. Après un chaleureux accueil, chacune des communes homonymes présentait les produits de son terroir ; les Saint-Sanniens (habitants de Saint-Saturnin en Sarthe) sont venus nombreux les découvrir et les déguster. L’inauguration d’une plaque commémorant cette manifestation a été suivie d’un repas et d’un feu d’artifice. Le samedi fut consacré aux visites du patrimoine local : le Musée des Fondeurs d’Antoigné-Chappée à Sainte-Jamme-sur-Sarthe, le donjon et les jardins de Ballon, la cathédrale Saint-Julien du Mans et, à bord du petit train, découverte d’un joyau caché au cœur du Mans, la "cité Plantagenêt". Un repas animé de musiques et danses des différentes régions de France représentées a clôturé en beauté la journée.

Une balade dans la ville où un jeu d’enquête policière grandeur nature, puis un buffet froid ont rempli la dernière matinée.

Trois jours de riches échanges se terminaient.

Cette rencontre était la 20e. Au fil du temps, des amitiés se sont nouées et de solides liens se sont créés ; les localités se retrouvent toujours avec plaisir.

Elles se sont donné rendez-vous en 2024 pour la 21e rencontre à Saint- Saturnin-les-Apt.