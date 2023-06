Laguiole. Renforcement de la déviation poids lourds

Comme vous avez pu le voir, la commune de Laguiole a décidé de reprendre le marquage au sol de la traverse du village dans le but d’améliorer la sécurité des piétons et d’accentuer la visibilité de la zone limitée à 30 km/h.

Pour compléter cette opération, et pour continuer d’améliorer la sécurité sur le centre bourg, la commune souhaite également renforcer la déviation des poids lourds, par la rue de Lavernhe. Malgré une signalisation verticale bien présente, nous observons encore des poids lourds s’engager dans le centre-ville, notamment dans le sens montant.

Après avoir sollicité les services du Département, il a été décidé d’engager une modification des conditions de circulation existantes sur le carrefour bas entre la rue de Lavernhe et la RD 921. Un "STOP" sera créé au bas de la rue de la Violette, pour donner la priorité aux véhicules arrivant de la route de Saint-Flour (RD921) et qui souhaitent s’engager par la rue de Lavernhe. Cette modification permettra aux poids lourds d’éviter un arrêt avant de s’engager sur la rue de Lavernhe. La priorité sera également donnée aux véhicules qui descendent la rue de Lavernhe pour s’engager sur la route de Saint-Flour.

Le "STOP" situé en bas de la rue de Lavernhe sera donc supprimé. Pour fluidifier la circulation du carrefour, il a également été décidé de l’élargir ponctuellement. L’ensemble de ces modifications sera renforcé par une signalisation adaptée et couverte par un arrêté du maire. On espère terminer les travaux avant le mois de juillet aussi, on compte sur votre vigilance et votre prudence pour appréhender ces changements.