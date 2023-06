Tennis : pour Capdenac, ce sera la deuxième place de Nationale 3

Capdenac s'est imposé 4-2, dimanche, au Poinçonnet.

La formation capdenacoise a parfaitement conclu sa saison de Nationale 3, hier, par une victoire 4-2 au Poinçonnet, grâce notamment aux points rapportés par Marcus Willis, Morgan Salvan et Léo Cazor en simple. Un succès, couplé à celui de Nice sur le même score, qui lui permet de valider sa deuxième place, synonyme de trois réceptions lors du prochain exercice. Pour un promu, il s’agit donc d’un merveilleux résultat.

"L’an dernier on finit deuxièmes en N4, et cette année, on le fait en N3"

"On était quasiment sûrs de finir troisièmes, mais on devait quand même le valider. Et finalement on est deuxièmes ! L’an dernier on finit deuxièmes en N4, et cette année, on le fait en N3, donc c’est très bien", se réjouit le capitaine aveyronnais, Bruno Delfraissy. Il faut dire qu’en début de saison, son équipe ne pouvait pas vraiment espérer mieux : "On a pu rêver (à la première place, NDLR) une semaine, parce qu’on a gagné 6-0 contre Nice, mais dès le match nul contre Vitrolles (3-3), on savait bien qu’on ne monterait pas. Et puis de toute façon, ce n’est pas notre place."