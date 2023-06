VIDEOS. Un mois et demi de pluie en moins de deux heures à Lyon, les images saisissantes du déluge

La ville de Lyon a subi le passage de pluies diluviennes dans la fin de journée de samedi 3 juin : il est tombé l'équivalent d'un mois et demi de précipitations... en moins de deux heures.

Le mois de juin est celui de l'été, et pourtant... Lyon n'a pas vraiment composé avec le soleil, ce samedi 3 juin 2023. Un orage et des pluies diluviennes ont ponctué la fin de journée de la troisième ville de France.

Des images impressionnantes

L'eau s'est invitée à Lyon. Et elle n'a pas fait semblant : les pluies qui se sont abattues dans la ville ont été telles qu'elles ont donné lieu à d'impressionnantes images. Dans les rues... jusque dans le métro : piégée par la montée des eaux, la ligne D a été partiellement fermée. Selon nos confrères d'Actu Lyon, les pompiers sont intervenus à soixante reprises dans la métropole de Lyon, avec pas moins de 500 appels reçus.

\ud83d\udd34 Un violent orage s’abat sur #Lyon, un déluge dans plusieurs rues inondées. Le métro D en partie fermé à cause de stations sous l’eau. pic.twitter.com/CKbCyZZNSI — actu Lyon (@actufr_lyon) June 3, 2023

Souvent les #universites doivent faire face à de nombreux problèmes de vétusté des bâtiments.

Mais même dans les bâtiments neufs, il y a des problèmes comme ici à l’@ENSdeLyon

La @CgtEns va devoir poser un nouveau #DGI \ud83d\ude24#ESR pic.twitter.com/tM9ZKLhsv5 — Jacques Guilbert \ud83c\udf3f (@JacGuilbert) June 3, 2023

Orage et grosse pluie actuellement à #Lyon 9e pic.twitter.com/9MKtqANWXM — Maxime Schoech (@MaxSchoech) June 3, 2023

Le phénomène ne s'est pas seulement concentré sur Lyon, puisque selon le compte Twitter Lyon Météo, les communes d'Oullins ou encore Vénissieux ont également subi le passage de très grosses précipitations.

Les rues d'Oullins hier sous l'orage.

Vidéo: Steven Titren pic.twitter.com/qTlRmmJe7z — Lyon Météo (@LyonMeteo69) June 4, 2023

Impressionnants cumuls

Selon La Chaîne Météo, "en moins de deux heures, il est tombé l'équivalent d'un mois et demi de pluie sur Lyon", indiquant dans un premier temps le chiffre de 82,8 mm d'eau. Plus tard, le service a annoncé qu'il était tombé plus de 88 mm de précipitations dans le 7e arrondissement de la ville.

[bilan réactualisé des orages ce samedi soir à 21h45]

Depuis 18h, une ligne de violents #orages s'est formée et s'étire de l'Isère au Puy-de-Dôme en passant par la région lyonnaise. En moins de 2 heures, il est tombé l'équivalent d'1 mois et demi de pluie sur Lyon (82,8 mm) et 2… pic.twitter.com/8GUnhi6DfO — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) June 3, 2023

\u26a1\ufe0f Les #orages ont été très nombreux hier samedi.@Meteorage__ a recensé 11.365 impacts de foudre nuages-sol. L'Auvergne-Rhône-Alpes a été la région la plus foudroyée avec des orages très actifs qui ont donné localement plus de 50 mm soit l'équivalent de 3 semaines de pluies. De… pic.twitter.com/SVHcJgz7Qa — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) June 4, 2023

Ces pluies ont accompagné des orages qui se montrent particulièrement présents dans le sud de la France, depuis plusieurs jours. Cette partie du pays est d'ailleurs très régulièrement placée en vigilance jaune orages, ces derniers temps. Le département du Rhône n'y échappe pas : l'alerte sera active ce dimanche, comme dans 49 autres territoires de France.