Flavin. À pied et à vélo, un "relais déjanté" au programme de la fête

Comme chaque année, le 2e week-end de juin est synonyme de fête à Flavin. Une nouvelle fois, l’Assos Flavinoise proposera une animation inédite le samedi 10 juin ; dès 16 h 30, avec un "relais déjanté" au cœur même du village ! Par équipes de 2 à 4 personnes, les participants inscrits vont parcourir un total de 21 km, répartis en 3 et 5 km en courant, et 5 et 8 km à vélo.

Les bénévoles ont voulu proposer une activité ludique, accessible à tous, dans un esprit festif et détente : les équipes sont invitées à se déguiser pour l’occasion. Les spectateurs pourront encourager les participants et profiter de l’ambiance.

Tout le monde pourra ensuite se retrouver au stade de football et il y en aura pour tous les goûts : buvette, ambiance musicale, château gonflable, pêche au canard. En soirée, trois food-trucks raviront les papilles avec pizzas au feu de bois, hot-dogs maison et pâtes fraîches maison (réservation vivement conseillée). La soirée se prolongera toujours au même endroit, jusqu’au bout de la nuit, avec un DJ qui enflammera le dancefloor.

Contact lassosflavinoise@gmail.com