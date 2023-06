Aveyron : découvrez l'événement d’envergure nationale organisé à Naucelle par Western Danse 12

Le 17 juin se déroulera à Naucelle la finale du trophée national de danse country (niveau de starter, débutants et novices), puis en soirée les finales des championnats de France (intermédiaires, avancés et experts). Des épreuves sont aussi prévues le 18 juin, avec la remise des prix. A cette occasion, l’on a recueilli les propos de Virginie Charles, professeure de danse au Western danse 12.



Ce n’est pas la première fois que le club crée un événement d’importance sur le Vallon des sports ?

En 2015, le club s’était mobilisé pour recevoir les inter-régionaux. Les infrastructures le permettent, alors le club s’y est engagé auprès de la Fédération.

Le "Western Danse 12" jouit d’une certaine notoriété ?

Le club a été créé en 2008 sous l’impulsion de Virginie, et sa famille. Virginie en est la professeure depuis, c’est une passionnée, pédagogue et compétitrice. Elle a su transmettre cette passion et en initier pléthore de personnes. Le club a aussi une école de danse qui forme des jeunes compétiteurs, toujours sous l’œil bienveillant de Virginie. Chaque année, hors année Covid, il participe à des épreuves nationales. Avec de très bons résultats.

Plus précisément ?

On peut dire que le club a obtenu 50 médailles d’or, 20 d’argent et 10 de bronze.

L’organisation d’une telle manifestation n’est pas une mince affaire ?

Effectivement, le club va s’appuyer sur une quinzaine de bénévoles. Avec l’appui de la Fédération française de danse, les instances régionales et départementales et du partenariat. C’est une démarche importante que le club a réussi à engager avec le Pays Ségali, la municipalité, le CA, les Transports Fontenay, ED-TP… et bien d’autres que le club tient à remercier. L’équipe de France de Country est annoncée ce jour-là.

Combien de compétitrices et compétiteurs seront présents à Naucelle ce jour-là ?

On peut tabler sur plus de 150, venus de tout l’hexagone, des Réunionnais feront même le déplacement. Il y aura beaucoup de country : de la danse solo, des Pro-Am (amateurs), des équipes duo, du "Partner" (chorégraphie imposée), des "Quads" (en équipe) et des créations.

Le Western Danse 12 peut-il tirer son épingle du jeu lors de ces 2 jours ?

Oui, bien sûr. Les jeunes sont extraordinaires, à l’image de "Jojo", Angeline et Célia qui ont décidé de monter en catégorie pour essayer de décrocher un podium. Ils sont impatients et restent motivés pour faire au mieux.

On ne peut parler sur Naucelle de country sans évoquer les perfs de Virginie et la motivation de Nanou ?

Nanou, la maman de Virginie sera à fond derrière. Virginie, compétitrice et perfectionniste aussi sera médaillée et vise la note 9 / 10. Un 8,5 mais pas au-dessous.