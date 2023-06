Aveyron : passé le pic des violences intrafamiliales, l’Adavem se structure

Installée depuis peu dans ses nouveaux locaux ruthénois, l’association d’aide aux victimes et de médiation se réjouit d’une baisse de son activité et entend "monter en puissance" tout en nourrissant quelques inquiétudes au sujet de ses sources de financement.

La tempête est passée, mais personne, au sein de l’Association d’aide aux victimes et de médiation, ne parle pour autant du calme qui devrait lui succéder. En 2021, l’Adavem a vécu un triste record, celui du nombre des personnes accueillies. Cette année-là, à l’issue des confinements imposés par le Covid, 1 000 nouvelles victimes avaient été accompagnées contre 852 en 2020 et 764 pour l’année 2022.

En 2022, 46 % des victimes ont subi des violences volontaires, 11 % des agressions sexuelles et les atteintes aux personnes représentent 80 % des dossiers. Si les violences constituent 57 % des dossiers d’atteintes aux personnes, en augmentation de 16 % par rapport à 2021, les viols et autres agressions sexuelles sont en recul de 27 %. 67 % des victimes sont des femmes contre 59 % en 2021 et 45 % des faits sont commis en intrafamilial.

Des nouveaux locaux inaugurés à Rodez

Ces chiffres ont été au centre de l’assemblée générale de l’association, qui a eu lieu ce vendredi 2 juin, à Rodez, dans les nouveaux locaux de la rue Séguy. "Un lieu d’accueil, ouvert au public et organisé en pôles", comme l’explique la présidente Martine Mananet, en fonction depuis deux ans. Ces locaux disposent de bureaux d’entretien permettant les rencontres entre les victimes et les psychologues, juristes ou médiateurs de l’Adavem ainsi qu’une salle d’attente qui accueille les enfants que les parents viennent chercher ou raccompagner.

Pour les responsables de l’association, l’année écoulée a été placée sous le signe de la "montée en compétences" des personnels. "Il est difficile de trouver du personnel et de le fidéliser. Nous avons engagé des formations", résume Martine Mananet.

"L’Aveyron est soumis aux mêmes difficultés que le reste du territoire. Nous sommes aujourd’hui au cœur de sujets sociétaux importants : comment accompagner des victimes ou familles en situation de conflit, sensibiliser et mener des actions de prévention sur ces sujets. Nous sommes un outil dans la résolution des conflits, on se doit d’avoir une structure professionnelle", explique pour sa part le directeur Rémy Sévigné, directeur de l’Adavem de l’Aveyron.

Dans cette optique, l’association, qui a embauché un comptable, structuré ses relations humaines et proposé davantage de formations à ses salariés envisage aussi de mener des actions de prévention auprès des auteurs de violence.

Un chien d’assistance pour soutenir les victimes

Au début de l’année, l’Adavem a demandé, en lien avec le procureur de la République, à être dotée d’un chien d’assistance, un dispositif qui se répand de plus en plus ces derniers mois. Sous la responsabilité de l’association, il sera formé pour soutenir, à sa manière, les personnes victimes de violences, notamment durant les procès. Ce nouveau venu au sein de l’Adavem est attendu pour le mois de novembre ; il sera financé par le ministère de la Justice et hébergé à temps plein par l’une des salariés.

Reste désormais à trouver des partenaires pour l’alimentation de l’animal.

Car si, comme le souligne le directeur, "les énergies et les idées de projets sont là", un certain flou demeure autour des financements. Un "manque de lisibilité" en la matière, à l’heure où les subventions sont "stables pour beaucoup, en baisse pour certaines" selon la présidente Martine Mananet, qui souligne par ailleurs : " Nos subventions sont linéaires et limitent de fait nos possibilités budgétaires. C’est pourquoi nous devons être innovants et diversifier nos sources de financement".

Douze bracelets anti-rapprochement dans l’Aveyron

À l’avenir et afin de mieux répondre à la demande, l’Adavem envisage d’élargir les permanences de ses Bureaux d’aide aux victimes. Un dispositif des plus utiles qui propose l’accompagnement de juristes avant, pendant et même après une procédure judiciaire.

Au chapitre des projets toujours, la poursuite des formations aux violences intrafamiliales auprès des brigades de gendarmeries et la mise en place, dès le mois de juin, de commissions pluridisciplinaires s’inspirant de celles existant en milieu carcéral.

Leur but sera d’examiner la situation des sortants de prison condamnés pour des infractions commises au sein du couple pour anticiper la date de sortie afin d’informer les victimes et d’anticiper un éventuel besoin de protection. En 2022 dans l’Aveyron, 12 victimes ont bénéficié d’un bracelet anti-rapprochement, un dispositif introduit localement le 16 septembre 2022.

L’Adavem propose plusieurs lieux de permanence dans l’Aveyron : Des Points justice à Villefranche, Espalion et Saint-Affrique ainsi que des permanences à Rodez, Millau et Decazeville.

Renseignement sur le site adavem12.com