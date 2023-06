Saint-Amans-des-Cots. Beau succès pour la 61e foire expo

Dès les premières heures, les visiteurs étaient là pour faire leurs achats de fleurs, de plants et de produits locaux sur le marché forain et chez les commerçants. Et le village tout entier s’est animé, envahi de promeneurs venus en famille. Il y en avait pour tous les goûts, pour tous les âges... Les passionnés de vieux véhicules ont été impressionnés par leur diversité. La route de Laguiole et les rues avoisinantes étaient bloquées par les véhicules neufs et d’occasion. Les forains, artisans, fleurs, plants avaient pris place le long de la rue principale et les démonstrations de greffes qui s’étaient installées place de la mairie ont eu un grand succès. La fête foraine faisait tourner manège à la grande joie des enfants et de très nombreux visiteurs ont découvert dans la salle de la mairie une exposition de photos privées et de cartes postales anciennes qui retraçaient la vie au quotidien dans les villages de la Viadène. Ils ont découvert aussi le petit musée d’art sacré qui abrite les joyaux des trois clochers de la commune, Touluch, Saint-Juéry et Saint-Amans-des-Côts. En fin d’après-midi, la mise en marche des vieux tracteurs qui ont défilé dans les rues du village a remporté un vif succès. Visiteurs, exposants et commerçants ont tous été satisfaits malgré le temps capricieux.