Laguiole. Concours photo des écoliers : une ode à la nature sur des thèmes ancrés au territoire

La communauté de communes Aubrac-Carladez-Viadène, impulse sur son territoire une politique en faveur de l’enfance et de la jeunesse, en engageant différents partenariats, à l’exemple du concours photo en lien avec les écoles de Cantoin et de Saint-Chély-d’Aubrac, mis en place depuis le début de l’année scolaire. Après de nombreuses séances en classe, le vernissage de l’exposition des photographies prises par les élèves, s’est déroulé récemment. Élus et agents de la communauté de communes, équipes pédagogiques, représentants de Phot’Aubrac et de l’Éducation nationale ont ensuite assisté au dévoilement des deux clichés qui auront la chance d’être exposés au festival Phot’Aubrac, en septembre.

La nature au cœur d’un projet de valorisation partenarial

Depuis novembre 2022, ce sont 18 élèves de primaire, des écoles qui participent au projet "concours photo" coordonné par le service "Enfance Jeunesse Famille" de la communauté de communes. En lien avec Nadine Vignolo, animatrice socio-culturelle et Romain Marchal, photographe, les enfants, au cours de différents ateliers, ont appris à lire un paysage, comprendre une image, manipuler un appareil photo… Leur travail a été axé autour de thèmes pertinents et ancrés au territoire : le jardin, les cycles de l’eau et de la nature. Lors de la visite, les intervenants l’ont affirmé : tous les enfants ont, à chaque séance, accordé beaucoup d’importance à la valorisation et la préservation des ressources naturelles. En faisant jouer leur imagination, ils ont mis en lumière les formations de glace (stalactites), les arbres, ou encore les insectes, capitaux pour la biodiversité.

Une créativité récompensée

À l’arrivée, le travail réalisé témoigne d’authenticité et de créativité saluées par chacun, y compris la régisseuse du festival Phot’Aubrac, Nathalie Jurot, et le photographe Francis Rouffiac "Loz’Aubrac". Forts de leur expérience, les enfants ont ainsi expliqué la démarche de leurs photos et présenté leurs histoires avec émotion. La visite s’est conclue avec le dévoilement des deux photos sélectionnées par chacune des écoles, qui seront exposées lors du festival Phot’Aubrac.

"La sélection des photos avec une grille d’évaluation est le même procédé que nous utilisons en tant que photographes professionnels !", ont commenté les représentants de Phot ‘Aubrac, félicitant le travail des enfants.

L’exposition se visite au nouveau pôle multi-services de Laguiole.