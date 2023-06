Bozouls. De nouveaux rendez-vous à la médiathèque pour les tout-petits

En juin, l’équipe de la médiathèque André Baudon de Bozouls propose de nouveaux rendez-vous ludiques autour des livres. Le thème du mois sera Jeux des tout-petits et livres en jeu (x).

C’est par le jeu que les bébés apprennent. Dans un environnement installé par les adultes, sécurisant et propice à l’exploration sensorielle, les tout-petits apprennent les limites et la représentation du monde qui les entoure. Hors de règles imposées, ils sont auteurs de leurs propres jeux. Chaque bébé mène de fait sa propre exploration. Dans ce cadre, les livres sont des objets d’apprentissage comme les autres. Grâce à une sélection de jeux et d’albums prêtée par la Médiathèque départementale de l’Aveyron, les rendez-vous "découverte" de juin seront un terrain d’exploration particulièrement ludique pour les tout-petits.

Rendez-vous jeudi 8 juin de 10 h 15 à midi et mercredi 14 juin de 10 h 15 à midi. Entrée libre.

Renseignements médiathèque : 05 65 48 51 52