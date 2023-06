Flavin. Dernier concours belote de la saison

Ce week-end, le dernier concours de belote de la saison était organisé par les Joyeux Vétérans. Toujours aussi réussie, cette soirée de jeu amicale a vu le succès de Francine et Claude à la première place avec 5 135 points, Guy et Annie avec 4 650 points ont eu la deuxième place et Claude et Gaston avec 4 747 points ont décroché la troisième place. Un bon niveau de jeu et des scores serrés et comme toujours des lots très attractifs. Après la pause estivale, les Joyeux Vétérans inviteront les amateurs de belote à rebattre les cartes et partager ainsi à nouveau ces bons moments de convivialité.