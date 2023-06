Réquista. Des sonorités musicales colombiennes pour rythmer la "Fête de la brebis"

De nombreuses personnes se sont rendues à l’office de tourisme afin de retirer les tickets du repas de la "Fête de la brebis" de ce dernier week-end. Parmi les personnes en attente, une vedette, Patti Fatti, musicien international de blues, renommé.

Venu tout droit de Colombie, plus précisément de Bogota, Patti Fatti a voulu participer à cette fête et surtout au repas mettant en valeur les produits du terroir, aligot, agneau grillé, roquefort. Ce musicien a déjà partagé la scène avec des légendes telles que BB King, Status Quo et le Buena Vista Social Club à Cuba.

Patti Fatti est un passionné de l’Aveyron, considérant cette région comme son havre de paix. Il possède une maison à proximité de Réquista, où il aime se ressourcer. Il trouve dans cette région une atmosphère propice à son inspiration musicale et à sa créativité. De plus, il apprécie énormément les rencontres avec les habitants et les échanges qu’il peut avoir avec eux. En tant que voyageur, il est toujours curieux de découvrir de nouveaux endroits et de partager son amour pour la musique avec les différentes communautés qu’il rencontre.

Un élément qui rend le style musical de Patti Fatti unique est l’utilisation de cigarbox, des boîtes à cigares transformées en guitares à quatre cordes, accessibles à tous en Colombie. Cette approche alternative et artisanale donne à sa musique une sonorité authentique et originale qui résonne avec les auditeurs. Chantal, l’hôtesse d’accueil de l’OT a été enchantée de recevoir l’artiste qui va porter le nom de Réquista jusqu’en Colombie.