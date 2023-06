Brommat. Expo photos : des portraits d’habitants vont jalonner les murs du village

Depuis un mois et demi, le reporter-photographe Eric Cabanis (ex AFP) est dans nos murs pour réaliser une série de portraits d’habitants et pour recueillir une documentation photographique sur le village à la demande de la mairie.

La série de portraits en noir et blanc sera exposée dans les rues du bourg de Brommat sur des bâches grand format, durant tout l’été (du jeudi 15 juin au vendredi 15 septembre).

L’exposition se prolongera aussi dans la salle Bruel par des tirages d’art ainsi qu’au Nomad Bar, au buron de la montagne de Pleau.

Ce travail de documentation mémoriel et patrimonial, unique sur un village du Nord -Aveyron aujourd’hui, dont une soixantaine de photos seront montrées au public, donnera l’occasion aux visiteurs de faire des rencontres conviviales et originales avec les habitants et de découvrir également l’architecture et l’habitat particulier du Carladez.

Informations complémentaires: Eric Cabanis 06 80 47 08 42