Football : Rance-Saint-Sernin II et Sainte-Radegonde sacrés dans les coupes départementales

Les finales de la coupe des réserves et de la coupe de l’Essor se sont disputées samedi 3 juin.

Rance-Saint-Sernin au bout d’un insoutenable suspense

La finale des Réserves a donné lieu à une course-poursuite invraisemblable, aidée en cela par la détermination de tous ses acteurs. Reversat ouvrait la marque en faveur de Rance-Saint-Sernin, en ponctuation d’une action personnelle développée sur le flanc gauche (8e). Après avoir subi des interventions défensives sévères non sanctionnées, Rodier doublait l’avantage (25e) mais les tenaces rivaux de Montbazens-Rignac réduisaient sur l’engagement, par Delmas.

Juste avant la mi-temps, les sudistes signaient un troisième but par Privat sur un coup franc. Donatien portait une estocade présumée fatale. Mais Montazens/Rignac ne se résignait pas et Parra ramenait la marque à 4 à 2 (65e) avant que Blazy ne conclue un contre victorieux (72e) pour rallumer l’espoir. C’est Escher qui égalisait (76e) pour arracher une prolongation quasiment inespérée. Mais insuffisante, puisque Rance-Saint-Sernin s’adjugeait le trophée grâce au sans-faute réussi dans l’épreuve des tirs au but.

Sainte-Radegonde renversant

Au cours d’un premier équilibré mais pauvre en occasions, Haut-Lévézou prenait une option sur un penalty que Fabry convertissait (35e). Le second acte de jeu révélait de nouvelles options tactiques qui se matérialisaient par un repositionnement plus offensif des gars du Haut-Lévézou tandis que leurs adversaires redéployaient leurs offensives avec l’évidente intention de servir des balles dans l’axe.

Sainte-Radegonde égalisait ainsi par Mohamed (51e). Quatre minutes plus tard, Noyer qui donnait l’avantage aux banlieusards ruthénois au terme d’une action collective bien élaborée.

Dès lors, Haut-Lévézou se ruait à l’assaut du but adverse mais les longs ballons servis dans le dos de la défense peinaient à générer des opportunités offensives. Un superbe coup franc cadré et deux situations cafouilleuses devant le but de Sainte-Radegonde constituaient les derniers vains espoirs des gars du Lévézou.