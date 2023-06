Football - Rodez : Lucas Buadès a porté plainte après des menaces de mort, le manager Grégory Ursule entendu cet après-midi par la LFP

Le milieu droit de Rodez agressé par un supporter bordelais vendredi soir à Bordeaux lors du match interrompu de la dernière journée de Ligue 2, s'est rendu dans la gendarmerie de son lieu d'habitation hier, dimanche. À la veille du rendez-vous important à la LFP qui doit déterminer les suites sportives d'une affaire qui n'en finit pas de s'emballer.

Le rendez-vous avec la commission de discipline de la Ligue de football professionnel est programmé ce jour, à partir de 13 h 30. Une commission qui doit statuer sur les suites de l'interruption du match FCGB - Raf de vendredi après qu'un supporter des Girondins a fait irruption sur la pelouse pour agresser Lucas Buadès, le milieu droit et buteur aveyronnais.

Côté Raf, c'est le manager général Grégory Ursule, en qualité de témoin, qui doit être entendu, en visio, par les membres de cette commission. Le président du club Pierre-Olivier Murat étant lui bien présent dans la capitale, mais pas sûr de pouvoir répondre présent, pris par ses obligations de membre du conseil d'administration de cette même LFP.

Selon nos informations, Lucas Buadès ne fera pas non plus part de son témoignage lors de cette audition qui pourrait déboucher, soit sur une décision ferme, soit sur l'ouverture d'une instruction pour au moins de deux semaines. Le clan bordelais (et avec lui celui d'Annecy) entend bien tout faire pour que la partie soit donnée à rejouer. A Rodez (comme à Metz), on s'attend davantage à ne pas avoir à retrouver le terrain pour ce duel qui, rappelons-le, en était à 0-1 en faveur du Raf à la 23e minute. Les joueurs sont ainsi déjà partis en vacances.

Pas de passage à l'hôpital, mais une prise en charge à l'infirmerie du stade

Un match et une affaire qui a pris ces dernières heures des proportions hors normes. Au point que la victime, Lucas Buadès, a été, selon nos informations, porter plainte hier dimanche. Une plainte concernant l'acte d'agression de vendredi, mais également les menaces de mort qu'il reçoit depuis, notamment via les réseaux sociaux. Son club a d'ailleurs lui aussi porté plainte, au commissariat de Rodez dans la journée d'hier, s'agissant du comportement du supporter envers son joueur.

Enfin, et toujours selon nos informations, Lucas Buadès n'est pas passé par la case hôpital, comme annoncé par plusieurs médias et même l'entraîneur ruthénois Didier Santini dans l'affolement de cette soirée de chaos. Pour autant, il a bien été évacué après un premier diagnostic de commotion cérébrale par le médecin du club et un urgentiste vers l'infirmerie du stade, avant de retrouver ses coéquipiers dans les vestiaires vers 22 h 40, soit près d'une heure et demie après le début de ce cauchemar. Une information qui n'apparaît pas capitale au cœur de cette soirée, mais qui alimente la thèse de l'exagération ruthénoise pour ses détracteurs.