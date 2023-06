Olemps. Ils ont nettoyé la commune !

Samedi, la population était invitée à s’inscrire dans une démarche écocitoyenne en participant à une matinée "nettoyage de la commune". Mais, cette année encore, du côté des organisateurs de l’évènement, on ne cachait pas sa déception devant le petit nombre de personnes qui a répondu à l’appel. Il y avait, en effet, davantage d’élus que de résidents. Quelques enfants, cependant, ce qui donne espoir pour les années à venir et une mention spéciale pour cette maman, venue avec ses 2 garçons de 4 ans et… 9 mois !

Deux membres du groupe "Les dépollueurs du 12" créé par Sophie Grès à la suite de la World clean up day (journée mondiale du nettoyage de la terre) sont venus, comme lors de la précédente édition, prêter main forte aux Olempiens ; une aide particulièrement appréciée.

Ce sont donc une petite vingtaine de personnes qui ont arpenté 4 secteurs : la Crouzette, la Mouline, les Peyrières et la Garrigue pour collecter toute sorte de détritus abandonnés sur la voie publique ou les bas-côtés. Chaque groupe était accompagné d’au moins un élu et équipé de pinces, sacs-poubelles, gants en latex, sans oublier les bouteilles pour recueillir les mégots de cigarettes, particulièrement nombreux ! La bonne nouvelle, c’est que, cette année, la récolte a été moins importante. Le secteur le plus pollué restant celui de la Crouzette.

À leur retour, les participants étaient accueillis par un jus de fruits, un morceau de fouace et pouvaient converser avec 2 représentants du syndicat "l’Abeille de l’Aveyron",.Alain Teissier (président) et Jean-Louis Séguret, ont profité de l’évènement pour sensibiliser aux dangers de la prolifération du frelon asiatique non seulement pour les ruches mais aussi pour la pollinisation des arbres. Ils ont expliqué comment réaliser simplement des pièges à installer dans son jardin et la démarche à suivre en cas de découverte d’un nid dans son environnement.

Un sujet qui a fortement intéressé les personnes présentes, y compris les plus jeunes !