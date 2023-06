Saint-Martin-de-Lenne. La transition énergétique en débat

L’association ADOC a été reçue par la communauté de communes Des Causses à l’Aubrac. Sébastien Cros, maire de St-Martin-de-Lenne, adhérent actif de l’association, a présenté ses missions à l’assistance composée d’élus du territoire.

Elle est spécialisée sur la transition énergétique sur le territoire et anime tout au long de l’année des initiatives sur les causes et les effets du réchauffement climatique, les enjeux de la sobriété numérique, la performance énergétique et écologique de l’habitat, la mobilité, les économies d’énergie, l’utilisation des énergies renouvelables…

À cette occasion, le film "Virage vers le futur, alternative à la voiture individuelle" était présenté. Il a été tourné en grande partie sur le territoire, réalisé par la société Isotrope de St-Martin-de- Montbon et a nécessité 3 ans de tournage et de montage. Ce film été cofinancé par la communauté de communes (la seule à les avoir soutenus) et 6 associations partenaires, la région Occitanie, les particuliers, les entreprises petites ou grandes. Il a reçu le soutien technique des deux PNR de l’Aveyron.

La vidéo est projetée en Aveyron et en Occitanie mais également dans toute la France et parfois à l’étranger, ce qui, non seulement, aide à la prise de conscience nécessaire aux changements de comportement pour limiter le réchauffement climatique, mais est une belle tribune pour faire connaître le département.

À l’issue de la projection, les premiers mots des maires : "C’est un très beau film, très bien réalisé !". Ensuite place au débat, une heure d’échanges riches et de bonne tenue.

Un véritable enjeu de territoire

Un constat : les communes et les Com Com peuvent être des animateurs de la transition.

Tous les maires présents reconnaissent l’urgence climatique, mais aussi la difficulté de changer de comportement.

La question du véhicule électrique a été abordée, ainsi que la question du poids des zones rurales dans les rejets de gaz à effet de serre nationaux, celle du coût des transports collectifs et de l’essor positif de la pratique du vélo, grâce au vélo électrique, ce qui soulève un problème, celui de la mise en œuvre des pistes cyclables.

À l’issue de la rencontre, ADOC sollicitait les maires à projeter ce film suivi d’un débat dans leur commune, car le but est de donner à réfléchir et de proposer des solutions.