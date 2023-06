Rieupeyroux. Les élèves montent leur expo en noir et blanc

Le lundi 12 juin aura lieu le vernissage de l’exposition "La vie en Noir et Blanc". Ce jour-là exceptionnellement, le CDI du collège Lucie Aubrac se transformera en galerie d’exposition de 17 h à 19 h et sera ouvert à toutes et à tous. Les élèves de CM du groupe scolaire Pierre Alechinsky ainsi que ceux de 6e y présenteront des œuvres de différentes techniques artistiques prêtées par l’artothèque du centre culturel. Ces œuvres ont été sélectionnées par rapport à leur couleur et à ce qu’elles dégagent mais "La vie en Noir et Blanc" est une exposition qui veut également faire passer un message concernant le racisme. L’exposition se poursuivra les 13 et 15 juin, entre 17 h et 18 h, toujours avec les œuvres de Yann Masseyeff, Manuella Bettelli, Didier Estival, Jacques Gleize, 6COL, Jean-Claude Leroux, Anita Pentecôte et Patrick Laroche. Entrée libre.