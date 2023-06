Villefranche-de-Rouergue. Les U16 en finale du Challenge Occitanie

Historique. Ce sera la première finale d’Occitanie disputée par une équipe de jeunes de l’Avenir. Une finale arrachée à l’issue d’un match à suspense.

Les U16 de l’Avenir ont gagné leur billet pour la finale du Challenge Occitanie R3 à l’issue d’une séance de tirs au but suffocante et interdite aux cardiaques. Les jeunes villefranchois ont mal commencé leur match avec un essai visiteur inscrit d’entrée de jeu. La réaction sera immédiate et ils vont prendre le match en main pour mener 34 à 10 à 20 minutes de la fin avant d’être déstabilisés par des blessures et connaître un passage à vide qui va permettre à Bressols/Montech d’obtenir le match nul 34 à 34 à la fin du temps réglementaire. Avec une égalité parfaite dans le décompte des points, c’est donc aux tirs au but (4 à 3) que les Villefranchois vont arracher la qualification pour la finale qui aura lieu le 17 juin à l’Isle Jourdain contre le Balma/Quint.