La Loubière. Rodez d’antan en photos

C’est à la Tour d’Ortholès que les dirigeants de l’Association Valorisation du Patrimoine Bâti de la commune de La Loubière ont organisé la présentation d’une conférence et diaporama sur le thème de Rodez en images, Métiers, commerces et boutiques d’antan. Bruno Ginisty, membre de l’association organisatrice et co-président de la Société des Lettres Sciences et Arts de l’Aveyron, et Claudie Blanquet-Fonquerne, co-autrice du livre récemment édité sur ce thème, ont commenté la projection de photos souvent inédites sur Rodez d’avant-guerre ou de l’entre-deux-guerres. Les participants à cette soirée ont été surpris des trésors iconographiques proposés à partir de la très riche collection détenue par la Société des Lettres. Cette série de photographies témoigne du dynamisme commercial des deux Rodez d’antan, soit la Cité et son faubourg, si différents mais si complémentaires aux plans sociétal et économique.