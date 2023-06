Colombiès. Run & Bike en piste sur l’Alpe d’Huez

L’association RBC (Run & Bike Colombiès) organisait dernièrement une sortie cyclosportive autour d’un mythe du tour de France : l’Alpe d’Huez, avec 41 participants au départ. Après l’arrivée au gîte, le groupe a visité le village typique de Vaujany.

Les 23 cyclistes et 18 accompagnateurs ont le lendemain quitté le gîte pour descendre vers Bourg d’Oisans et s’attaquer d’entrée à l’Alpe d’Huez pour un périple total de 106 kilomètres et 3 500 m de dénivelé positif. Chacun a pu atteindre ses objectifs, les premiers ajoutant le retour au gîte et arriver à 145 km et 4 000 m de dénivelé positif, les derniers s’appuyant sur leurs ressources pour arriver à la Croix de Fer.

La soirée fut festive et dédiée aux anecdotes et péripéties rencontrées lors de ce périple et le lendemain matin, c’est une montée au col du Sabot avec le Mont blanc à l’horizon.

Prochains rendez-vous

Place maintenant aux prochaines échéances qui attendent l’association avec le samedi 24 juin, à 19 h, au gymnase, l’assemblée générale. Cette réunion sera suivie pour ceux qui le souhaitent d’un repas au Saint-Claude. Contacter directement le restaurant pour s’inscrire avant le 20 juin prochain.

Puis, les membres de l’association vont s’orienter vers le volet course à pied et préparer l’organisation de la dix-septième édition du Trail des colombes, le 30 juillet à Colombiès. Tous les renseignements et possibilités d’inscription sur le site fabienantoine.wixsite.com/traildescolombes

Dans l’été, il est aussi prévu un parcours cyclo sur l’étape du tour de France féminin, Cahors-Rodez. Et, en septembre, le président du club tentera d’améliorer son record, déjà extraordinaire, de 2 h 50 sur marathon, lors de l’épreuve de Berlin.

L’an prochain, la sortie cyclo traditionnelle sur le week-end de Pentecôte se déroulera au Pays basque. Pour cette nouvelle saison, on peut s’inscrire ou réitérer votre participation en tant que membre actif (5 €) ou membre honoraire (gratuit).

Pour rappel, une sortie cyclo hebdomadaire, ouverte à toutes et tous, de 40 à 60 km maxi regroupant tous les niveaux est organisée tous les dimanches matin.